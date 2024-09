Jesina, è il momento dei verdetti. In aula il ricorso sull’Alma in Eccellenza

Il giorno della verità. Questione di ore, probabilmente nel pomeriggio di oggi, Jesina Calcio e Alma Juventus Fano conosceranno il loro futuro. Il Comitato regionale è chiamato a emettere il verdetto sul ricorso della Jesina avverso all’iscrizione del Fano nel campionato di Eccellenza.

Giancarlo Chiariotti, con quale spirito si vive questa attesa?

"Con la massima serenità – non si scompone il presidente della Jesina -. Confidiamo sul corretto operato del comitato, finora sono state prese decisioni a dir poco inusuali: a prescindere da chi verrà nominato presidente ciò che conta davvero è che le regole esistenti vengano rispettate, niente altro".

Come ogni partita a due che si rispetti ognuno è convinto di avere in mano le carte vincenti, sicuro di avere quelle giuste?

"E’ fuori discussione: alla controparte manca, come risulta dalle carte federali, il requisito essenziale per iscriversi a qualsiasi campionato il campo da gioco su cui disputare le gare interne. Ad oggi il Fano non può disporre dello stadio Mancini per debiti pregressi nei confronti del proprietario il Comune di Fano: inoltre sono scaduti i termini per il reperimento di un’altra struttura, non serve altro per chiudere qualsiasi discorso e restituire veridicità al calcio regionale restituendo alla Jesina il posto che le spetta in Eccellenza".

Delusi da tante penose vicissitudini, retrocessioni, crisi societaria ecc, a Fano non sembra se la stiano prendendo più di tanto per le sorti della squadra...

"Fano è una piazza storica che merita rispetto e comprensione dispiace ma in questo momento la realtà è questa".

Se il ricorso non verrà accolto amen, se invece tornate al piano di sopra come la mettiamo con la squadra: si era sempre parlato di un gruppo che primeggiasse in Promozione...

"Siamo prontissimi anche per l’Eccellenza – una fede che non vacilla quella del presidente – in ogni caso non abbiamo mai perso di vista il mercato, se servirà non ci faremo trovare impreparati".

Pensierino della sera: ma a un’eventuale salomonico verdetto, Jesina e Fano insieme a braccetto in Eccellenza, qualcuno avrà mai pensato? In attesa del verdetto, una certezza: che sia Promozione o Eccellenza domenica prossima, prima di campionato al Carotti, la Jesina non potrà giocare: domenica stadio occupato dal calcio femminile, anticipo al sabato impossibile per la concomitanza della Notte Azzurra la kermesse dello sport jesino, città sotto assedio da migliaia di sportivi. Mai inizio di stagione fu più ‘sofferto’, si vede proprio che era destino.

Gianni Angelucci