Jesina, non puoi sbagliare. Castelfidardo per i 3 punti

Dopo il rinvio a mercoledì della partita dell’Osimana contro il Montefano (a seguito della decisione della Prefettura di Macerata di non consentire, per motivi di ordine pubblico, l’effettuazione della gara a Cingoli) oggi delle "nostre" squadre in campo solo Castelfidardo e Jesina. I primi saliranno a Urbino in uno scontro con vista playoff, con i fidardensi lontani solo un punto dagli spareggi promozione e che saranno seguiti come sempre dai tifosi che omaggeranno Lorenzo, un ultrà fidardense venuto a mancare nei giorni scorsi per malattia. La Jesina invece scenderà a Campiglione di Fermo in un match invece dove in palio ci sono punti salvezza. Mister Strappini non avrà come consuetudine il gruppo al completo. Non ci saranno squalificati nei leoncelli, ma non mancano gli infortunati come Zandri, Belkaid ed è in forse Polo Capomaggio. La Jesina è reduce da un punto nelle ultime sei partite e quindi la partita odierna contro il Monturano è fondamentale per il futuro: Trudo & C. dovranno reagire. Il programma. Eccellenza, nona giornata di ritorno. Oggi (ore 15): Atletico Azzurra Colli-Montegranaro, Chiesanuova-Montegiorgio, Civitanovese-Sangiustese, Urbino-Castelfidardo, Maceratese-Tolentino, Monturano-Jesina (ore 14:30), Urbania-Montecchio. Rinviata a mercoledì 06/03/24: Osimana-Montefano. Classifica: Civitanovese 43; Montefano 41; Urbino 38; Montegranaro 37; Montecchio e Chiesanuova 36; Castelfidardo 35; Maceratese 33; Tolentino, Osimana e Urbania 32; Jesina 27; Sangiustese 18; Montegiorgio 17; Monturano 16; Atletico Azzurra Colli 14.