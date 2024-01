Joaquin Sanchez, da ex calciatore a torero: a 42 anni la sua prima corrida

Siviglia, 5 gennaio 2024 – L’ex calciatore di Betis Siviglia e Fiorentina, Joaquin Sanchez, non ha mai nascosto la sua passione per la corrida e sta per godersi la sua prima volta come torero a El Puerto de Santa María in un Festival, secondo quanto riportato da Abc Siviglia.

Sia il 42enne ex giocatore di calcio che il suo entourage avrebbero escluso la possibilità di una prima alla Real Maestranza di Siviglia, ma vedendo di buon occhio questo festival. Il giocatore ha sempre riconosciuto la sua passione per la corrida, anche se il suo attuale ruolo televisivo e i suoi incarichi al Betis condizionano che si possa fare un salto immediato in questo senso.

Joaquin si è ritirato dai campi da gioco alla fine della scorsa stagione nonostante continuasse a essere una pedina importante nei piani di Manuel Pellegrini. Successivamente è entrato a far parte del Consiglio d’Amministrazione della società biancoverde con un ruolo che lo vede vicino alla dirigenza e anche ai giocatori. Non vuole perdere quel legame con l’erba e per questo è regolarmente presente con la squadra e presente in molte trasferte del Betis. L’ex giocatore però si allena quasi ogni giorno intensamente con altri toreri.