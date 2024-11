Il calciatore José Castillejo morto nell’alluvione di Valencia. Aveva 28 anni

Roma, 1 novembre 2024 - C'è anche il calciatore José Castillejo tra i morti dell'alluvione che ha colpito Valencia e la sua regione. "Il Valencia CF piange la scomparsa di José Castillejo, vittima delle inondazioni improvvise", scrive in una dichiarazione la sua ex squadra, ricordando che il centrocampista era "cresciuto nel settore giovanile fino al livello Under 18".

Castillejo era nato proprio a Valencia 28 anni fa e aveva fatto tutta la trafila nelle varie squadre giovanili del club cittadino, prima di rappresentare altri club della regione tra cui Torre Levante, Paterna, Eldense, Bunol, Recambios Colon e CD Roda. Anche l'Eldense, di cui aveva vestito la maglia nella stagione 2015/2016, ha espresso le sue condoglianze.

Il post del Valencia CF in ricordo di Josè Castillejo (Foto X)

La partita del Valencia contro il Real Madrid di oggi è stata posticipata e tutte le partite nella regione saranno riprogrammate per il maltempo. In questi giorni i due club cittadini si sono fatti parte attiva per aiutare la popolazione: i calciatori Thierry Correia, Jesus Vazquez e Maximiliano Caufriez del Valencia sono stati avvistati mentre partecipavano a una raccolta di cibo organizzata dal club allo stadio Mestalla; anche il Levante UD ha organizzato una raccolta presso il proprio stadio, dove sia giocatori maschili che femminili si sono dati da fare.

Intanto la triste conta delle vittime per le forti piogge e le inondazioni continua a salire. Al momento il bilancio recita 205 morti, ma le autorità hanno avvertito che potrebbe crescere ancora visto il numero imprecisato di dispersi.