Juve, anche Vlahovic per Zirkzee. Milan: nuovo sogno con Rashford

Un mercato estivo da 190 milioni – nessuna di A ha speso tanto – che complici gli infortuni non ha evitato l’effetto coperta corta all’arrivo del freddo. E che, ancora peggio, non ha permesso di approntare una rosa davvero in grado di competere su tutti i fronti al massimo livello.

La Juve deve accelerare nelle trattative di riparazione. Dalla difesa all’attacco. Il direttore dell’area tecnica Cristiano GIuntoli, però, deve operare sull’esile filo di conti da mantenere in perfetto ordine. Ecco perché, come iniziano a sostenere con forza i media inglesi, persino la permanenza di Dusan Vlahovic a Torino è tutt’altro che certa. Il serbo, a un tempo indispensabile e non totalmente soddisfacente come rendimento nella sua terza stagione in bianconero, potrebbe essere la pesantissima pedina di scambio per fare arrivare Joshua Zirkzee. L’olandese che al Bologna, con Motta, era davvero decollato. Ma che poi allo United proprio non si è trovato, prima con Ten Hag e ora sotto la guida di Amorim.

Tre i gol in Premier in venti gare, otto delle quali giocate da titolare. Con anche quella sostituzione al 33’ contro il Newcastle, accompagnata dai fischi dai tifosi, tanto simile a una bocciatura definitiva in casa Red Devils.

La Signora punterebbe a un prestito, ma la United non ci sta. Ecco perché l’inserimento di Vlahovic diventa quasi necessario. A Manchester, il gigante dai piedi educati era arrivato per quaranta milioni. Dusan, invece, in bianconero era giunto per ottantatre. Ovvio che la Juve non intenda incassarne molti di meno per liberarsi dell’attaccante su cui aveva puntato quasi tutto.

La vicenda di mercato si intreccia anche col Milan. Che ambirebbe molto a un’altra star dello United, Marcus Rashford, quasi inesorabilmente in uscita dopo anni di idillio a Old Trafford. Ma a Manchester vogliono almeno cinquanta milioni per il nazionale inglese. E anche un prestito avrebbe del proibitivo per il Diavolo, visto l’ingaggio monstre da venti milioni lordi stagionali del 27enne: tutto sarebbe possibile solo se a i Red Devils accettassero di pagarlo di qui a giugno. Juve e Milan, poi, sono al centro dell’intrigo Tomori. Difensore che a Torino aiuterebbe non poco a colmare la lacuna originata dal ko di Bremer. Ma che con Conceiçao, in rossonero, ha riguadagnato con merito i galloni di titolare. Ben difficile che il centrale inglese possa essere fatto partire ora, rinforzando una diretta rivale. Per parte loro, i rossoneri sono interessati ad Almugera Kabar, terzino sinistro 18enne Borussia Dortmund. E per l’attacco non rinunciano al sogno di accaparrarsi Dani Olmo, stella piombata sul mercato dopo l’esclusione imposta al Barcellona per questioni di sostenibilità finanziaria.

Tomori è però solo uno dei difensori che la Juve cerca per rilanciarsi. L’obiettivo principale resta Antonio Silva del Benfica. Ma i primi tentativi bianconeri sono andati a vuoto. E oltre all’ipotesi Jancko, slovacco del Feyenoord, ne prende consistenza un’altra. Quella di Danso, l’austriaco del Lens che in estate aveva quasi firmato per la Roma prima che tutto saltasse per una problematica fisica mai chiarita. Il gigante 26enne, rientrato in Francia, ha giocato con continuità confermando le sue qualità. Dalla difesa all’attacco, ancora: la Juve non molla la pista Kolo Muani, finito ai margini nel Psg. Servono però tante risorse per averlo, anche in prestito. E chi potrebbe partire? Sì, proprio Vlahovic, il cui mancato rinnovo dice tante cose.

È il portiere Simone Scuffet il primo rinforzo del Napoli. Sarà la riserva di Meret e prende il posto di Elia Caprile, che nello scambio vola al Cagliari in prestito con diritto di riscatto. Ora l’obiettivo diventa Danilo, per la difesa.