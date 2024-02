Juve al fotofinish sul Frosinone: super Vlahovic e Rugani al 95esimo salvano Allegri

Torino, 25 febbraio 2024 - La Juventus vuole tornare a vincere in questo lunch mach della ventiseiesima giornata di Serie A, davanti però c'è il Frosinone che non trova i tre punti da oltre un mese e venderà cara la pelle. I bianconeri, dopo 17 risultati utili consecutivi, hanno perso due delle ultime tre e sono reduci dal pari con l'Hellas Verona, dall'altra parte gli ospiti arrivano da tre sconfitte consecutive e non hanno mai vinto in trasferta. Allegri si affida al suo solito 3-5-2 con tutti i titolarissimi: Vlahovic e Chiesa davanti, Kostic e Cambiaso sulle corsie, McKennie, Locatelli e Rabiot in mezzo, dietro linea a tre con Gatti, Bremer e Rugani davanti a Szczesny. Eusebio Di Francesco mette i suoi a specchio con i soliti noti da Soulé a Harroui, con la novità Cerofolini in porta al posto di Turati. Tutti agli ordini di Antonio Rapuano, con Paolo Mazzoleni al Var.

Primo tempo

La sblocca subito Dusan Vlahovic! Prima azione della partita, lancione di Gatti per McKennie che la mette giù molto bene e alza la testa per Vlahovic che riceve e davanti al portiere non sbaglia con l'interno destro e fa 1-0 al 3'. Prova a reagire il Frosinone, colpito a freddo, con azioni manovrate da destra a sinistra ma senza trovare spazi, nel mentre arriva il primo giallo della partita all'indirizzo di Bremer dopo un brutto errore in impostazione che stava per regalare a Cheddira la possibilità di ritrovarsi solo contro Szczesny. Pareggia il Frosinone al 14'! Cross di Zortea da destra, Cheddira svetta tra le maglie bianconere e di testa la mette dove Szczesny non può arrivare. La Juventus si fa cogliere impreparata a difesa schierata, non proprio una situazione usuale. Ora il Frosinone ci crede e si fa vedere sempre di più dalle parti del portiere polacco dei padroni di casa, ma fa buona guardia la Juventus che si appoggia sempre e solo a Vlahovic. Ripartenza perfetta del Frosinone! Da rimessa laterale in fase difensiva la squadra di Di Francesco va in verticale benissimo, con uno-due tocchi, poi Harroui trova una palla meravigliosa col destro per l'inserimento di Brescianini che davanti al portiere calcia col mancino da posizione angolata e segna il gol del 1-2 al 28'. Piove sul bagnato in questo momento per Allegri, perché Rabiot non può continuare la partita a causa di un colpo fortuito subito da Bremer su un calcio d'angolo precedente e quindi fuori il francese e dentro Alcaraz. Non proprio il modo ideale di festeggiare la 200esima presenza con la maglia della Juve per Adrien Rabiot. Ancora Dusan Vlahovic è 2-2 allo Stadium! Mckennie da destra imbuca orizzontale per Vlahovic che dentro l'area da posizione angolata apre il mancino e disegna una traiettoria bassa che si infila nell'angolo opposto dietro le spalle di Cerofolini. Al 32' Dusan Vlahovic 2 Frosinone 2, il serbo con pochissimo aiuto dai compagni sta davvero tenendo a galla i suoi. Prova a farsi vedere anche Alcaraz, prima con una conclusione complicata al volo che termina alta, poi al 40' sbaglia la misura del passaggio in verticale per Vlahovic che però applaude l'intenzione del compagno e continua a trascinare i suoi sia tecnicamente che emotivamente. Finisce un primo tempo molto divertente allo Stadium: Juventus 2-2 Frosinone.

Secondo tempo

Si riparte con gli stessi 22 che hanno terminato la prima frazione, con la Juventus che ha già utilizzato uno slot a metà primo tempo per far entrare Alcaraz al posto dell'infortunato Rabiot. Si fa vedere subito la squadra di Allegri da palla inattiva: angolo di Kostic, toccano Rugani e Mazzitelli, poi la palla arriva a Vlahovic che prova a girare ma non riesce, era molto difficile per l'attaccante bianconero. Ci prova anche Rugani dagli sviluppi di un croner, ma ancora una volta si salva il Frosinone che adesso si schiaccia tanto. Due cambi al 60' per la Juventus: fuori Kostic e Chiesa, dentro Weah e Yildiz, Max Allegri prova a dare nuova verve alla sua trama offensiva senza cambiare nulla dal punto di vista tattico. Attacca con tanti uomini la Juventus, che sfiora il 3-2 con Yildiz che viene trovato da Cambiaso a centroarea ma di prima intenzione non trova il pallone e chiude la difesa dei ciociari che adesso soffrono costantemente. Fase ad alta intensità del match, con i padroni di casa che le provano tutte, il Frosinone vuole solo tenere la palla più lontana dalla propria area di rigore e perde tempo, tanto che Cerofolini viene ammonito. Due cambi per Di Franesco: dentro Kaio Jorge e Barrenechea per Cheddira e Harroui. Altro brivido per gli ospiti che si salvano dopo un batti e ribatti in area con Gatti che prova la girata di destro ma va a vuoto, tutto fermo però per un tocco di mano di Vlahovic precedente. Rischio di McKennie che perde malissimo il pallone, Soulé corre in contropiede sulla destra, cerca e trova orizzontalmente Kaio Jorge ma arriva in scivolata proprio McKennie che mette una pezza con un intervento fondamentale. Rimane a terra però l'americano della Juventus che si fa medicare a bordocampo, dolore anche per Kaio Jorge. Mancano 7 minuti più recupero alla fine, pronti altri cambi per questo finale infuocato. Riparte il Frosinone con Valeri, dopo una persa di Weah, cross sul secondo palo, Soulé di testa prova a rimettere dentro ma la palla è bloccata da Szczesny. Allegri è una furia a bordocampo per questa ripartenza concessa agli avversari. Vicino al gol Gatti! Weah sulla sinistra vede l'inserimento del difensore che ha qualche problema nel controllo, prova la conclusione da distanza ravvicinata ma defilata e manda alto. Altri due cambi per parte: tra le fila della Juve fuori McKennie e Gatti e dentro Milik e Iling-Junior, per il Frosinone entrano Gelli e Seck per Soulé e Brescianini. Cinque minuti di recupero e il primo se ne va senza occasioni. Ci prova Kaio Jorge da 25 metri al 92', ma la palla finisce altissima. Angolo per la Juventus al 94', dalla bandierina va Iling, la palla viene rimessa in angolo dopo il buco di Milik. Altro corner, Vlahovic prolunga e segna Rugani al 95'! Il difensore raccoglie la palla dopo la sponda e la mette sotto le gambe di Cerofolini. Errore nettissimo in marcatura di Monterisi che, entrato al 94' per coprire sull'angolo, si dimentica di Rugani. Finisce qui, vince 3-2 la Juventus contro il Frosinone.

Tabellino

Formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie (Milik, 87'), Locatelli, Rabiot (Alcaraz, 28'), Kostic (Weah, 62'); Vlahovic, Chiesa (Yildiz, 62')

Frosinone (3-5-2): Cerofolini; Romagnoli, Okoli, Lirola (Monterisi, 94'); Valeri, Brescianini (Gelli, 87'), Mazzitelli, Harroui (Barrenechea, 73'), Zortea; Soulé (Seck, 87'), Cheddira (Kaio Jorge, 73').

Reti: Dusan Vlahovic (JUV) 3', Walid Cheddira (FRO) 14', Matteo Brescianini (FRO) 27', Dusan Vlahovic (JUV) 32', Daniele Rugani (JUV) 95'