A pranzo con la Signora. Juve-Cagliari alle 12,30. Motta va in contropiede

Thiago Motta ha le capacità dialettiche per reggere, ma intanto ha già capito che all’allenatore della Juventus tocca un tipo di pressione mediatica speciale. E così alla vigilia della partita di oggi contro il Cagliari evita di farsi tirare in un dibattito a distanza con Antonio Conte: "Le parole di Conte? Sicuramente non si riferiva a me, in ogni caso dovete chiedere a lui", ha risposto a chi gli chiedeva un’opinione sulle dichiarazioni del tecnico del Napoli ("Quando ascolto chi desidera esercitare pressione su di noi, qualcuno ha chiesto la bicicletta e ora deve pedalare, a Napoli si dice ‘Cca’ nisciuno è fesso".

Sicuramente pensa di più all’avversario di oggi e all’infortunio di Bremer, Motta: "Loro vengono da una vittoria e hanno giocato recentemente molto bene. Il Cagliari è squadra che si difende bene e che in ripartenza è pericolosa, con giocatori molto veloci. Sono molto contento di quello che ha dimostrato la squadra in Champions. Adesso però dobbiamo pensare al Cagliari. Bremer è un giocatore importante per noi e sono molto dispiaciuto per quanto successo. Da adesso tutti noi faremo qualcosa in più, anche perché se fosse stato un altro compagno a doversi fermare io sono convinto che lui sarebbe stato uno di quelli che si sarebbe preso questa responsabilità di fare tutti i giorni qualcosa in più. E noi lo faremo per lui".

Qualcuno ipotizza l’arretramento di Locatelli in difesa: "Perché no, sarei contento di poter contare su un giocatore che possa fare un ruolo diverso, lo stesso vale per Savona. Devo però vederlo negli allenamenti. Manuel è in giocatore intelligente, che sa cosa deve fare in campo".

Infine Pogba, graziato dall’antidoping: "Su di lui valuterà la società il da farsi. Pogba è stato un grande giocatore, ma non gioca da tanto tempo. Io sono concentrato solo sulla partita, tutto il resto conta poco per me".

Formazioni. Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio, Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso, McKennie, Locatelli, Conceicao, Koopmeiners, Yildiz, Vlahovic.

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

Ora e tv: 12.30 Dazn.