CHAMPIONS, CITY OK. Il Real è ai quarti, ma quanta fatica per eliminare il Lipsia

Trova molte più difficoltà del previsto il Real di Ancelotti a passare ai quarti di finale di Champions. Missione compiuta per i Blancos, che dopo l’1-0 in casa del Lipsia (in rete Brahim Diaz), pareggiano 1-1 al Bernabeu. E arrivano tanti fischi dagli spalti. Il 4-1-4-1 del Real non convince: troppo prudente, e arrivano anche pericoli, come le occasioni non sfruttatate da Openda al 15’ e 42’ del primo tempo. Nella ripresa il lampo di Vinicius (nella foto), in gol al 65’ su grande suggerimento del neo entrato Bellingham. Però i tedeschi pareggiano tre minuti dopo con un preciso colpo di testa di Orban. Il risultato non cambia e arriva il pass, ma faticoso e con tanti dubbi in dote.

Un assolo praticamente senza storia regala invece i quarti di finale al City di Guardiola. Copenaghen travolto 3-1, in un risultato netto come all’andata. Apre le danze Akanji, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo indovina una girata al volo vincente. Il raddoppio è frutto di una papera del portiere del Copenaghen Grabara: su tiro di Alvarez l’estremo difensore si lascia sfuggire la palla in porta. L’unico acuto della squadra ospite arriva da Elyounoussi, che accorcia le distanze al 29’. Nel recupero del primo parziale arriva già il colpo di grazia. Lo firma il solito Haaland, che trova lo spiraglio giusto per il suo sesto gol in Champions in questa stagione, il suo 41° nel torneo.