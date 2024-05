"Juventus alla caccia della Champions: Allegri avverte la Roma"

La Signora avvista già la Champions, ma serve un’ultima corrente favorevole per arrivare a quello che è diventato l’obiettivo principe della stagione di Max Allegri. Il pareggio fra Toro e Bologna dell’altra sera semplifica un po’ le cose dato che la Juventus sentiva già sul collo il fiato rossoblù. Ma il tecnico non vuole abbassare la guardia: "Siamo lì vicini, ma finché la matematica non ci dà la certezza di essere in Champions bisogna stare attenti perché nel calcio le sorprese sono dietro l’angolo". Le certezze passano anche da Roma, stasera alle 20,45. Ma "troveremo una squadra arrabbiata dopo la sconfitta in Europa League, anche loro combatteranno per la Champions – spiega il tecnico bianconero – anche perché De Rossi è bravo e può fare una grande carriera".

La trasferta è diventata quasi un tabù per la Juve, che non vince lontano dall’Allianz Stadium dal 21 gennaio scorso. In più Allegri ha perso due elementi: "Yildiz non recupera e non parte con noi, anche Alex Sandro non sarà della sfida perché non ha recuperato da un fastidio".

Così in attacco si riforma la coppia Chiesa insieme a Vlahovic, con il serbo che nelle ultime sette giornate di campionato ha segnato solo una volta: "Dusan sta bene, quando le punte fanno gol in partitella vuole dire che stanno bene – dice l’allenatore – ma davanti ho scelte importanti anche a gara in corso". La difesa bianconera è già costruita con Bremer al centro tra Gatti e Danilo, a centrocampo invece Cambiaso può nuovamente giocare da mezzala: "Weah potrebbe giocare dall’inizio" annuncia Allegri, mentre iIl suo futuro resta ancora un grosso punto interrogativo. "Ho avuto la fortuna di fare parte di questa famiglia e questo grande club e qui c’è un dna unico come altre squadre e difficilmente sarà cambiato".

Le probabili formazioni

Roma 4-3-3: Svilar; Llorente, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, Zalewski. All. De Rossi.

Juventus 3-5-2: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.

Arbitro: Colombo di Como

Tv: ore 20,45 Dazn stadio Olimpico