DOMANI ALLE 21. Juve, la febbre arriva a Vlahovic

Il quadro dei quarti di Coppa Italia sarà completato domani alle 21 da Juventus-Frosinone, e come per la Salernitana il calendario di diverte a riproporre lo stesso avversario a poca distanza, tra campionato e Coppa, per il gruppo di Allegri. Che ha battuto quello di Eusebio Di Francesco 2-1 lo scorso 23 dicembre allo Stirpe, mentre stavolta si giocherà dell’Allianz Stadium.

Allegri farà turnover, un po’ per scelta e un po’ per forza. Gatti e McKennie sono squalificati in campionato, Chiesa e Rabiot ieri hanno lavorato a parte e il francese non giocherà di sicuro. Cambiaso sta smaltendo l’influenza, ma la febbre ora ce l’ha Dusan Vlahovic, rimasto a riposo. Anche Iling-Junior ha qualche problemino fisico e un colpo ad un polpaccio lo ha costretto a seguire un programma differenziato.