Fagioli-Juventus, rinnovo (con ritocco) fino al 2028

Torino, 14 novembre 2023 – Cinque anni da adesso. Continuerà fino al 2028 – e con la Juventus – il cammino di Nicolò Fagioli. Chiuso il caso scommesse, la società aveva confermato il pieno appoggio al centrocampista classe 2001, e ora i bianconeri fanno anche un voto di fiducia, ben oltre la decisione di non sospendere lo stipendio al calciatore.

Ma non solo, perché il nuovo accordo prevede anche l'innalzamento della base fissa del contratto. Si passa da un milione a un milione e mezzo. In circa un anno (dall'autunno dello scorso anno), Fagioli ha collezionato 22 partite giocate su 23 in Serie A, di cui 17 da titolare, poi la rottura della clavicola a maggio. A novembre 2022 era arrivata anche la prima convocazione con la Nazionale maggiore.

La squadra punta quindi fortemente sul futuro di Fagioli, che tornerà in campo fra sette mesi, intorno al 26 di maggio. “Supportiamo Nicolò nel suo percorso, terapeutico e formativo, e vogliamo fornirgli tutto il sostegno di cui avrà bisogno nei prossimi mesi”, commenta il direttore tecnico Giuntoli. “Nicolò è per noi un giocatore molto importante, la sua qualità tecnica e la sua intelligenza tattica sono conosciute a tutti, e siamo convinti che il suo ritorno in campo sarà per noi un valore aggiunto di primaria rilevanza”. In più: “Sa che contiamo su di lui e lo aspettiamo”, conclude Giuntoli.