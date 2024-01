Juventus-Empoli 1-1: ai bianconeri non basta Vlahovic. Baldanzi riprende la Signora

Torino, 27 gennaio 2024 - L'Empoli rallenta la corsa della Juventus. I bianconeri non trovano l'ottava vittoria consecutiva fra campionato e Coppa Italia, perché vengono fermati sull'1-1 dagli azzurri. Nonostante l'inferiorità numerica dal 17' per via dell'espulsione diretta di Milik, Madama passa in vantaggio al 50' con il solito Vlahovic. A rovinare la festa ai torinesi è Baldanzi 20 minuti più tardi. La compagine di Massimiliano Allegri allunga a +2 sull'Inter, che tuttavia ha due gare in meno. Non proprio il miglior modo per la Vecchia Signora per presentarsi allo scontro diretto di domenica prossima. I toscani invece conquistano il secondo risultato utili consecutivo dopo l'affermazione ai danni del Monza.

Le scelte dei due allenatori

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Milik. All. Allegri.

Empoli (3-5-2): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto (C); Cacace, Zurkowski, Grassi, Maleh, Gyasi; Cambiaghi, Cerri. All. Nicola.

Milik espulso

Comincia in pressing la Vecchia Signora (in maglia nera per l'occasione, azzurri gli ospiti), che costringe gli avversari sulla difensiva. La prima occasione è firmata Vlahovic, che al 6' impegna Caprile su punizione: attento l'estremo difensore dei toscani, che in tuffo manda il pallone sul fondo. L'Empoli prova ad alleggerire la pressione dei piemontesi con un po' di possesso, ma al 12' Caprile deve nuovamente sporcarsi i guantoni sulla conclusione - non particolarmente angolata - di Cambiaso. Al 17' però la partita vive una prima importante svolta: Milik entra in maniera scomposta su Cerri. L'arbitro Marinelli inizialmente sventola il cartellino giallo nei confronti del polacco, poi dopo aver rivisto l'episodio al Var cambia decisione e caccia l'attaccante ex Napoli.

Empoli in controllo

Prova subito ad approfittare della superiorità numerica la formazione di Cambiaghi, con Cambiaghi che al 26' chiama ad una parata non banale Szczesny. Pochi secondi dopo il portiere juventino devia in corner il tiro-cross sempre di Cambiaghi. A fare la partita in questa fase è l'Empoli, mentre Madama si limita a difendersi, incapace di imbastire azioni nella metà campo dei toscani. Si gioca costantemente in quella della squadra di Allegri, che comunque non rischia granché. Le emozioni infatti scarseggiano all'Allianz Stadium. Almeno fino al 47', quando Gyasi regala la sfera a Miretti, che tuttavia non ne approfitta, non centrando il bersaglio grosso da posizione davvero invitante. E così la prima frazione, dopo due minuti di recupero, va in archivio sullo 0-0 e con i locali chiamati a cambiare qualcosa.

Vlahovic apre le marcature, Baldanzi risponde

La ripresa si apre tuttavia senza sostituzioni, ma con una Juventus diversa nello spirito. Madama viene immediatamente premiata: al 50' un rimpallo sugli sviluppi di un angolo fa carambolare il pallone dalle parti di Vlahovic, che in girata fulmina Caprile, andando così a segno per la quarta sfida consecutiva a livello di campionato (la quinta nelle ultime sei). Nicola corre ai ripari, togliendo Grassi e Cerri e inserendo Baldanzi e Cancellieri. E' proprio quest'ultimo a rendersi pericoloso con un colpo di testa che al 69' non centra lo specchio per poco. Un minuto dopo, l'altro neo entrato, Baldanzi, lascia partire un destro da fuori area che non dà scampo a Szczesny.

Il punteggio non si sblocca più

A questo punto, le due squadre vogliono entrambe cercare di vincere la gara. Allegri getta nella mischia Yildiz e Iling-Junior, ma all'82' è Cambiaghi a calciare verso la porta di Szcesny, che non si fa sorprendere. La Juventus pare in difficoltà a livello fisico e non a caso è l'Empoli ad attaccare maggiormente. Alla disperata, i bianconeri si lanciano all'assalto finale, affidandosi a Vlahovic e a Yildiz. Niente da fare però: all'Allianz Stadium il match termina 1-1.

Il tabellino

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso (76′ Iling-Junior), McKennie, Locatelli, Miretti (57′ Weah), Kostic (76′ Yildiz); Vlahovic, Milik. All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Perin, Danilo, Rugani, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende. Empoli (3-5-2): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Zurkowski (88′ Fazzini), Grassi (55′ Cancellieri), Maleh, Cacace; Cambiaghi (93' Marin), Cerri (55′ Baldanzi). All. Nicola. A disp. Perisan, Berisha, Goglichidze, Pezzella, Shpendi, Bereszynski, Indragoli.

Reti: 50′ Vlahovic, 69′ Baldanzi. Arbitro: Livio Marinelli della sezione di Tivoli, assistenti Rossi L. – Rossi C., IV: Prontera, VAR: Doveri, AVAR: Valeri. Ammoniti: 18′ Walukiewicz e 93' Weah. Espulsi: 17′ Milik.