Juventus avanti in Coppa Italia, le parole dei protagonisti

Torino, 17 dicembre 2024 - Serata felice in Coppa Italia per la Juventus, che si mette alle spalle le delusioni del campionato e conquista l'accesso ai quarti di finale della competizione di cui è campione in carica. Quarti nei quali i piemontesi affronteranno l'Empoli. Uno dei protagonisti del 4-0 rifilato al Cagliari è stato Dusan Vlahovic, che ha sbloccato il risultato dopo qualche difficoltà da parte dei suoi. L'ex Fiorentina ha anche fatto pace con i tifosi dopo quanto accaduto dopo il 2-2 con il Venezia. "Siamo contenti per la vittoria, i tifosi ci hanno dato sostegno dal primo all'ultimo minuto. Mi fa piacere che mi abbiano dimostrato vicinanza, questo è uno dei club più grandi d'Europa. Mi dispiace per quello che è successo sabato. Dobbiamo continuare così e tutti uniti - ha sottolineato il serbo - Obiettivi? Pensiamo partita dopo partita e poi vediamo dove arriviamo".

Gli altri protagonisti

Gioia del gol anche per il compagno di reparto, il rientrante Nico Gonzalez. "E' un risultato importante, dobbiamo proseguire su questa strada. Stiamo facendo bene finora. C'è tanta fiducia e per quanto mi riguarda volevo di nuovo stare bene per aiutare la squadra - il pensiero dell'argentino - Voglio portare felicità al gruppo, quindi sono contento per la vittoria e per il gol realizzato". A prendersi la scena in apertura di match è stato Michele Di Gregorio, che ha negato lo 0-1 al Cagliari. "Siamo partiti con uno spavento, ma sono riuscito a fare quella parata e le cose poi sono andate per il meglio. Bisogna continuare a lavorare così. Una serata come questa serviva - il commento del portiere bianconero - Il gruppo è giovane, anch'io non ero abituato a vestire questa maglia e a giocare ogni tre giorni. La direzione che stiamo prendendo è quella giusta".

L'analisi di Thiago Motta

Anche Thiago Motta ha analizzato l'incontro. "Abbiamo fatto una buona prestazione, il pubblico è sempre con noi. I tifosi hanno la libertà di esprimere le loro emozioni e le loro sensazioni con rispetto, abbiamo bisogno di loro. Questi ragazzi stanno attraversando la situazione che conosciamo nel modo giusto, giocando partita dopo partita, allenamento dopo allenamento, lavorando al massimo, provando sempre quello che vogliamo fare in campo. Delle volte siamo stati capaci di ottenere un risultato positivo, altre no, anche se non abbiamo perso. Abbiamo il livello per fare delle prestazioni importanti, soprattutto adesso che stanno tornando giocatori di livello come Nico Gonzalrez e Douglas Luiz. I rientranti, insieme a quelli che stanno giocando sempre, aiuteranno tantissimo il gruppo. Koopmeiners? Ha fatto bene, poi è uscito perché ha giocato con l'influenza. Ha dimostrato la sua professionalità. Dove mi piace? Ovunque, per questo gioca. Ha tecnica, qualità fisiche e mentali. La squadra funziona perché lui sta in campo e gioca bene. Ma anche il contrario. Può fare tutto, è un top giocatore".

Leggi anche: Ancelotti miglior allenatore ai Fifa best awards