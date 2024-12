Coppa Italia, Juventus-Cagliari 4-0: i bianconeri volano ai quarti. Affronteranno l'Empoli

Torino, 17 dicembre 2024 – Missione compiuta per la Juventus. I bianconeri mandano al tappeto il Cagliari e conquista il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, dove affronteranno l'Empoli. La Vecchia Signora si impone 4-0: a sbloccare il punteggio è Vlahovic in chiusura di primo tempo, mentre nella ripresa ci pensano Koopmeiners, Conceicao e Nico Gonzalez a completare l'opera.

Le scelte degli allenatori

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Locatelli, Kalulu, McKennie; Koopmeiners, Thuram; Conceicao, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. All. Thiago Motta. Cagliari (4-4-1-1): Scuffet; Zappa, Palomino, Wieteska, Augello; Zortea, Marin, Prati, Deiola; Gaetano; Lapadula. All. Nicola.

Primo tempo

L'inizio di gara è equilibrato, specie per merito di un Cagliari che aggredisce alta la Juventus. E' proprio dei rossoblù la prima occasione della sfida: dopo un minuto Lapadula si inserisce tra due centrali e calcia rasoterra, ma Di Gregorio non si fa sorprendere. La risposta dei bianconeri arriva al 13': Koopmeiners penetra in area, la conclusione - deviata - dell'olandese finisce sui piedi di Vlahovic, che da buona posizione non inquadra la porta. La formazione di mister Thiago Motta fatica in fase di impostazione e di conseguenza anche a rendersi davvero pericolosa. I padroni di casa allora si affidano a Conceicao, che al 27' va vicino al bersaglio con un tiro a giro. Lo sfiora al 33' anche Mbangula dopo una discreta trama della Vecchia Signora. Due minuti dopo serve invece il guantone di Scuffet per negare al solito Conceicao la gioia del gol su una gran botta da fuori. L'estremo difensore dei sardi non può nulla invece sulla conclusione da dentro l'area di Vlahovic, che al 44' sfrutta al meglio l'assist di Yildiz e con una girata precisa in mezzo alle maglie rossoblù sblocca la gara. E' questa l'ultima emozione del primo tempo, che va in archivio sull'1-0.

Secondo tempo

La ripresa comincia al meglio per la Juventus, che al 52' raddoppia: bellissima la punizione di Koopmeiners che non dà scampo a Scuffet. Madama cala anche il tris con Vlahovic, ma sull'imbucata di Thuram il serbo è in fuorigioco e il gol viene annullato. Madama di nuovo pericolosa due giri di lancette dopo con il tiro-cross di Conceicao sul quale non arriva per poco Vlahovic. Ancora Conceicao e Vlahovic spaventano gli ospiti. Nel frattempo Koopmeiners e Yildiz fanno posto a Gatti e Nico Gonzalez, mentre dall'altra parte Nicola inserisce Felici, Pavoletti, Piccoli e Azzi. Appena entrato, Nico Gonzalez di testa va ad un soffio dal 3-0 di testa sugli sviluppi di un corner. Clamoroso l'errore al 77' di Vlahovic: dopo aver scippato palla a Deiola, l'ex Fiorentina si presenta a tu per tu con Scuffet, lo salta, ma la conclusione del serbo termina fuori. La terza rete dei piemontesi è nell'aria e arriva al 79' con Conceicao, che di sinistro trafigge Scuffet. Il Cagliari finalmente ha un sussulto con Piccoli, il cui tiro finisce però sopra la traversa. Nel finale spazio anche per Adzic, Weah e Adopo. Prima del triplice fischio c'è gloria pure per Nico Gonzalez, che si inventa un gol splendido: partito dalla propria metà campo, l'argentino poi beffa Scuffet con un cucchiaio precisissimo. E' festa grande all'Allianz Stadium per i ragazzi di Thiago Motta.

Il tabellino

Juventus-Cagliari 4-0

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Locatelli, Kalulu, McKennie; Koopmeiners (58′ Gatti), Thuram; Conceicao (80′ Weah), Yildiz (65′ Nico Gonzalez), Mbangula; Vlahovic (80′ Adzic). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Danilo, Fagioli. Allenatore: Thiago Motta. Cagliari (4-4-1-1): Scuffet; Zappa (69′ Azzi), Palomino, Wieteska, Augello; Zortea, Marin (58′ Felici), Prati, Deiola; Gaetano (69′ Piccoli); Lapadula (69′ Pavoletti). A disposizione: Sherri, Ciocci, Luperto, Adopo, Viola, Mina, Makoumbou, Vinciguerra, Mutandwa. Allenatore: Davide Nicola.

Reti: 44′ Vlahovic, 52′ Koopmeiners, 80′ Conceicao, 89′ Nico Gonzalez.

Arbitro: Feliciani.

