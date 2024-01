Sicurezza Bremer. La fisicità di Weah. Locatelli al top

PERIN 6. Qualche brivido per un passaggio in avanti sbagliato. Pochi i tiri nello specchio che lo impegnano.

GATTI 6. Bravo l’ex diventato grande ad arginare gli ospiti arrembanti. Non mancano le sortite in avanti.

BREMER 7. Entra deciso quando serve. Sventa le velleità offensive dei gialloblu. Indispensabile

DANILO 6,5. Si fa vedere con una bella fuga in avanti. Un altro pilastro della difesa bianconera.

WEAH 6,5. Sfreccia sulla destra, fa valere il fisico e serve palloni al centro. Si perde un po’ nella ripresa.

MCKENNIE 6. Fa tutto ma con pochi acuti, ha anche l’occasione per tirare in porta ma si fa murare. Mezzo voto in più per l’assist a Yildiz.

LOCATELLI 7. Il perno dell’azione bianconera, serve il 3-0 a Milik. Non mancano le giocate brillanti. Personalità.

MIRETTI 6,5. Si procura un calcio di rigore, poi trasformato da Milik, incuenandosi nella difesa avversaria.

KOSTIC 5. Si mangia il gol del raddoppio da pochi metri. Un giallo macchia ulteriormente la prestazione. Poco incisivo.

YILDIZ 7. Nei primi minuti s’infrange come acqua contro lo scoglio della difesa ospite. Poi inizia il dialogo con Milik e si vede la qualità. Una vera gemma il gol del 4-0.

MILIK 8 . Nelle gambe ha voglia ed energie. Sangue freddo dal dischetto. Poi apre, s’inventa e chiude l’azione-show del raddoppio. Al terzo acuto è lì dove serve.

ALL. ALLEGRI 7. Fa i conti con l’assenza di Chiesa e schiera una formazione inappuntabile.

Vlahovic sv. Iling-Junior 6. Ok i raddoppi. Nicolussi Caviglia 6. Belle aperture in avanti. Cambiaso sv. Nonge sv.

Voto squadra 7,5.

Gabriele Tassi