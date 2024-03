Signora e Dea, brividi Champions. Big match per riprendere la corsa. Max con Milik contro il tabù Gasp

Alla Juventus servono punti per mantenere il secondo posto e non entrare in una vera crisi dopo aver raccolto appena 5 punti nelle ultime 6 giornate. All’Atalanta, un punto nelle ultime tre giornate, servono punti per inseguire il quarto posto e serve conservare energie per la sfida europea di giovedì contro lo Sporting Lisbona.

La sfida di questo pomeriggio alle 18 all’Allianz Stadium tra bianconeri e nerazzurri orobici è uno snodo cruciale nella corsa Champions.

La Signora, reduce da una sconfitta a Napoli dopo un’ottima prestazione, cerca un successo tonificante in una domenica difficile, senza Vlahovic squalificato, con un centrocampo da inventare senza Rabiot e Alcaraz e con un McKennie recuperato in extremis, come Kean davanti.

Entrambi dovrebbero partire dalla panchina.

Assenze che non preoccupano Massimiliano Allegri: "Le assenze non pesano, abbiamo giocatori in grado di fare ottime prestazioni. Siamo in una buona posizione, bisogna esser bravi ad affrontare una partita alla volta. Abbiamo fatto una buona partita a Napoli, ma siamo venuti via senza punti. Dobbiamo fare una bella partita e soprattutto fare risultato".

Juve che in casa non batte l’Atalanta da cinque anni: l’ultimo successo il 14 marzo 2018, un 2-0 firmato da Higuain e Matuidi.

Da allora l’Atalanta ha sempre fatto risultato all’Allianz: pareggio pirotecnico 3-3 la scorsa stagione, vittoria dei bergamaschi 1-0 nel 2021 con rete di Zapata.

All’andata a Bergamo tanta Dea e poca Juve, in una domenica difficile senza Vlahovic e Milik, ma con uno Szczesny strepitoso nel salvare lo 0-0.

Atalanta reduce da quattro partite in 12 giorni, con due pareggi e due sconfitte: Gasperini giovedì sera a Lisbona ha fatto turnover facendo riposare De Ketelaere e Koopmeiners, per averli al meglio oggi. Per provare a vincere.

Probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah,Miretti, Locatelli, Cambiaso,Iling Jr; Milik, Yildiz.

Allenatore: Allegri.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. Allenatore: Gasperini.

Arbitro: Guida

Tv: ore 18 Dazn.