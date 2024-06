Kazu Miura non si ferma più: a 57 anni giocherà nell’Atletico Sakura, quarta divisione giapponese

Roma, 25 giugno 2024 - Kazuyoshi Miura non vuole smettere di giocare a calcio e a 57 anni suonati è stato ingaggiato dall'Atletico Sakura, che milita nella quarta divisione giapponese, in prestito dallo Yokohama FC, che ne detiene il cartellino.

Miura ha appena terminato l'avventura nella serie B portoghese con l'Oliveirense, dove ha collezionato 8 presenze. L'attaccante giapponese nel corso della sua lunghissima carriera ha giocato e segnato almeno un gol nei tornei di quattro continenti diversi (Asia, Sud America, Europa e Oceania). In Italia, primo nipponico della Serie A, ha indossato la maglia del Genoa nella stagione 1994-95.

Con la nazionale ha vinto la prima storica Coppa d'Asia nel 1992 segnando la rete del 1-0 contro l'Iran. Fu premiato come miglior giocatore del torneo.

Miura è il secondo calciatore più anziano in attività nella storia del calcio professionistico. Ha superato il portiere inglese Kevin Poole nel 2018 e diventando il primatista, ma nell'aprile 2024 il ritorno di Romario in campo con l'America RJ per giocare in squadra col figlio, lo ha fatto retrocedere al secondo posto.