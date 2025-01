Kings League, al via il torneo italiano: si parte da Milano

Ci siamo. Manca davvero poco all’inizio della prima edizione italiana della Kings League, torneo di calcio a sette ideato dall’ex difensore del Barcellona Gerard Piqué, che prenderà il via dal prossimo lunedì 3 febbraio, con calcio d’inizio della prima sfida previsto alle ore 17 nella cornice della Fonzies Arena di Milano. Per chi non avesse mai sentito parlare di questa competizione, si tratta di un torneo calcistico in cui si sfidano squadre composte da vip come ex calciatori, content creator, youtuber, influencer, a capo di ognuna delle quali viene nominato un presidente che designerà poi la formazione della propria rosa di giocatori. Il format dell’edizione italiana di quest’anno prevede dodici squadre al via, che si affronteranno all’interno di un calendario composto da undici giornate, al termine delle quali verrà decretata una classifica generale come accade nei vari campionati calcistici. Conclusa la fase iniziale, la squadra meglio classificata accederà direttamente alla Final Four, mentre le altre formazioni arrivate tra le prime otto si scontreranno attraverso i seguenti accoppiamenti: seconda contro settima, terza contro sesta e quarta contro quinta. Le vincenti di questi tre match raggiungeranno la prima alla final four, disputando poi semifinale e finale. A rendere unica la Kings League vi sono però alcuni aspetti fondamentali che vanno a formare un regolamento molto particolare. I vari match si giocheranno nell’arco di quaranta minuti suddivisi in due frazioni da venti minuti ciascuna. Poi, prima di ogni sfida, gli allenatori di ciascuna delle due squadre devono estrarre una carta tra le sei proposte, con la possibilità ad esempio di pescare un calcio di rigore a favore, oppure di far valere doppi i goal segnati della propria formazione per quattro minuti, o addirittura di poter togliere un calciatore agli avversari per un certo periodo di gioco. In più ogni formazione detiene il cosiddetto rigore presidenziale, che consente al presidente di ogni squadra di poter battere un rigore a favore in qualunque momento del match. Quindi dopo la speciale edizione denominata Kings World Cup Nations, dedicata esclusivamente alle nazionali che ha visto trionfare il Brasile nella finale disputata all’Allianz Stadium di Torino, sbarca in Italia anche la competizione riservata ai club caratterizzata dalla presenza di Zlatan Ibrahimovic e di Claudio Marchisio rispettivamente nelle vesti di presidente e direttore sportivo, ma anche di volti celebri dello sport e non come gli ex calciatori Francesco “Ciccio” Caputo ed Emiliano Viviano tra i calciatori in campo, oppure come il rapper Fedez che allenerà la squadra dei Boomers. A proposito delle formazioni in campo, da segnalare la presenza della Zebras FC che sarà affiancata dalla Juventus per tutta la durata della competizione, diventando il primo club calcistico al mondo a sostenere una formazione della Kings League. Tutte le partite saranno visibili in diretta sia su Sky sia su NOW, ma anche sui canali social ufficiali della competizione Twitch e Youtube.