"Klopp guida il Liverpool alla vittoria nel primo match post-annuncio: 5-2 contro il Norwich"

Il Liverpool si è qualificato al quinto turno di FA Cup battendo nettamente ad Anfield il Norwich (5-2) nella prima partita dopo l’annuncio dell’addio di Klopp a fine stagione. A decidere la sfida le reti di Jones, Nunez, Diogo Jota, Van Dijk e Gravenberch. Inutili per i padroni di casa i guizzi di Gibson e Sainz. Servirà il replay, invece, per Watford-Southampton, che non sono andate oltre l’1-1: Matheus Martins per i padroni di casa, Armstrong per gli ospiti. La domenica si è aperta col 2-0 del Wolverhampton in casa del West Bromwich, in un match interrotto per oltre mezz’ora a causa di disordini fra tifosi. Al 78’, dopo il 2-0 di Cunha, alcuni supporter si sono riversati in campo e hanno dato vita a degli scontri che la polizia ha domato dopo che i giocatori erano rientrati negli spogliatoi. "Quanto accaduto è assolutamente inaccettabili - ha scritto la FA in un comunicato -. La sicurezza è la priorità".