Koopmeiners va, l’Atalanta incassa. Juve scatenata: 60 milioni alla Dea. Musso a Madrid, ecco Rui Patricio

Da oggi inizia l’era bianconera di Teun Koopmeiners, il gioiello promesso da Giuntoli a Thiago Motta per mettere altra qualità nella Juventus capolista a punteggio pieno. Il trequartista da 25 gol nelle ultime due stagioni arriverà oggi a Torino per le visite mediche, e per la firma del contratto quinquennale da 4,5 milioni di ingaggio annuali, dopo un braccio di ferro con l’Atalanta scoppiato a inizio agosto con l’ammutinamento dell’olandese che a suon di certificati medici si era autosospeso dagli allenamenti, saltando anche la finale di Supercoppa contro il Real Madrid.

Un comportamento inaccettabile verso lo spogliatoio, lo staff, il club e la tifoseria (che lo ha contestato con uno striscione) che ha reso insanabile la spaccatura e alla fine inevitabile la cessione, ai 60 milioni complessivi chiesti dal club bergamasco con la formula di 52 milioni per la vendita del calciatore e il resto di 8 milioni spalmato nei bonus futuri legati all’utilizzo e al rendimento. Esulta la Juventus, che porta alla corte di Thiago Motta uno dei giocatori più forti e decisivi, non solo nei numeri, della scorsa serie A, aggiungendo un tassello pesantissimo per i legittimi sogni da scudetto della Signora. Che appena 48 ore fa aveva accolto l’altro grande colpo dell’ultima settimana di mercato, l’esterno offensivo argentino Nico Gonzalez, prelevato dalla Fiorentina, che ieri lo ha rimpiazzato chiudendo con il Milan per il franco-algerino Yacine Adli e aggiungendo poi in difesa il 21enne argentino Matias Moreno dal Belgrano.

Per la Dea invece l’ennesimo affare di mercato con la seconda cessione più ricca della storia nerazzurra – dopo quella di un anno fa di Hojlund al Manchester United per 75 milioni e 10 di bonus - e la seconda più alta plusvalenza di sempre, rivendendo al quadruplo un giocatore pagato 14 milioni tre anni fa dall’AZ 67 (al club olandese andrà il 10% della rivendita secca, quindi 3,8 milioni). Sempre ieri l’Atalanta ha chiuso un’altra annunciata operazione in uscita, con la cessione del 30enne portiere argentino Juan Musso all’Atletico Madrid, in prestito ad un milione e mezzo con riscatto fissato a 7, e in entrata accogliendo il suo sostituto a costo zero, lo svincolato 36enne portoghese Rui Patricio, 96 presenze con Mourinho negli ultimi tre anni alla Roma, contratto annuale. E per la difesa è vicino un altro colpo importante con un’operazione in dirittura d’arrivo, da 5 milioni per il prestito e 25 per il riscatto, con il Bayer Leverkusen per il 23enne centrale Odilon Kossounou, campione d’Africa con la Costa D’Avorio, campione di Germania con le Aspirine con cui ha giocato 73 gare nell’ultimo biennio.