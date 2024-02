La capolista. Il Mantova torna al Martelli. Biglietti a 5 euro in tutti i settori

Dopo la vittoria di misura nel testacoda in casa dell’Alessandria, il Mantova capolista torna subito in campo al Martelli per superare nel tardo pomeriggio (fischio d’inizio alle 18.30) un esame molto delicato con la Pro Patria. Un avversario non solo tradizionalmente ostico per i virgiliani, ma anche una delle squadre più in forma in questa parte della stagione. Valide ragioni in più per i biancorossi per ospitare i Tigrotti al massimo della concentrazione proprio come ha chiesto Possanzini ai suoi giocatori. La corsa verso la serie B al momento vede Burrai e compagni al comando con otto punti di vantaggio sul Padova, che sembra l’unico inseguitore in grado di tenere il ritmo dei biancorossi. La società ha deciso di mettere in vendita i tagliandi di ogni settore dello stadio al prezzo unico di 5 euro, chiamando a raccolta i tifosi per la sfida di questo pomeriggio.

Luca Marinoni