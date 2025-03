La corsa per l’europa. Roma e Lazio con tanti assenti

Il Bologna incrocia le dita per mantenere la squadra al completo in vista del rush finale: privilegio che, tra le big, ha solo il Napoli, che ha approfittato della sosta per ritrovare Neres e che sarà l’avversaria del Bologna in campionato dopo il Venezia. Poi sarà la volta, citando solo le big, di Atalanta, Inter, Juventus, Milan e Fiorentina: la Dea è priva di Scamacca, Kossounou e Scalvini e deve ritrovare Posch e Retegui, l’Inter deve fare i conti con i problemi accusati da Dumfries, Zielinski e Lautaro Martinez, mentre la Juventus è chiamata a svoltare con Tudor, ma dovrà continuare a fare a meno di Cabal, Bremer e Milik e cerca di recuperare Cambiaso e Douglas Luiz.

In più pure Lazio e Roma, in corsa per l’Europa devono fare i conti con le assenze di Patric, Castellanos, Dybala (stagione finita), Abdelhamid e Rensch. La lunga stagione sta presentando il conto, il Bologna spera di ritrovare Castro e di essere al completo: cosa che non sarà l’Empoli in Coppa Italia, dati i problemi fisici di Maleh, Viti, Fazzini, Anjorin, Solbakken, Haas, Pellegri e Zurkowski.