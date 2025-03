Monza sempre più giù. Tre sberle a Cagliari. Retrocessione a un passo

di Alessandro Stella

Una sconfitta pesante, l’ennesima, che sa di resa definitiva. Il Monza gioca una buona prima parte di gara, ma poi sparisce dal campo e crolla al cospetto di un Cagliari praticamente perfetto nella ripresa. Alla Unipol Domus decidono i gol di Viola, Gaetano e Luvumbo: per i sardi di Nicola sono tre punti salvezza fondamentali. I brianzoli, invece restano ultimi, a -10 dal diciassettesimo posto, e sembrano ormai condannati alla retrocessione. La squadra di Nesta, al netto di un risultato forse severo, conferma anche in Sardegna i proprio limiti principali. A partire da un attacco incapace di rendersi veramente pericoloso e una mentalità che pare corrosa da settimane. Dopo la prima rete subita, il Monza non è stato in grado di proporre la minima reazione.

Nel primo tempo Nesta preferisce il rientrante Akpa Akpro (molto negativo) a Zeroli e per il resto conferma il blocco titolare con l’attacco leggero Keita-Mota. Il Cagliari parte meglio. Al 7’ i rossoblù sono subito pericolosi su traversone perfetto di Zortea per Viola, che di testa manda di un nulla a lato. Quattro minuti dopo i brianzoli rispondono, Castrovilli serve Mota in area ma il centravanti si coordina male e manda alto da buona posizione. La frazione resta bloccata, con i due portieri mai impegnati, tuttavia il Monza è più propositivo. L’idea di gioco c’è: Keita (ex della sfida e molto fischiato) svaria sul fronte offensivo e il giro palla coinvolge molto i due esterni, Birindelli e Kyriakopoulos. Quest’ultimo al 29’ pesca D’Ambrosio in area, il tiro è però troppo centrale. Stessa sorte per il tentativo da fuori di Bianco al 36’, mentre nel finale il Cagliari replica con Piccoli e Viola, entrambi murati.

Ad inizio ripresa la partita cambia subito faccia e al 4’ i padroni di casa la sbloccano: cross col contagiri di Augello e stacco perfetto di Viola, che brucia D’Ambrosio e di testa batte Turati. Il Monza si spegne subito e il Cagliari gestisce senza problemi il vantaggio. Al 26’ il neo entrato Luvumbo sfiora il raddoppio su un tiro-cross salvato da Turati. Ed è proprio un’incertezza del portiere dei lombardi a costruire il 2-0 dei sardi. Minuto 28, punizione dal limite e Gaetano inventa un gran destro incrociato che infila il numero 1 biancorosso sul proprio palo. Solo nel finale i brianzoli provano a riaprirla, sfiorando il gol con Ganvoula e Caprari, ma è sempre il Cagliari ad essere più pericoloso. Prima il doppio errore sotto porta di Gaetano e Pavoletti, poi la traversa colpita dallo stesso Pavoletti e infine il 3-0 di Luvumbo in pieno recupero. Monza sbilanciato e Gaetano lancia il centravanti angolano, che tutto solo chiude i conti con un sinistro a fil di palo.