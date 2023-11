La curiosità. Cantanti (rapper) e influencer con ex calciatori. Nella tribuna vip di San Siro sfilata di “star“

C’erano leggende del calcio come David Beckham e Thierry , prima di tutto. E poi rapper (Ghali, Ernia, Rkomi), cantanti (Noel Gallagher), tiktoker (Yusuf Panseri e Simone Berlini), influencer (Veronica Ferraro e Davide Simonetta), perfino lo chef Berton oltre ad attori e sportivi vari. Presenze fisse anche ieri sera in quello “spaccato” di San Siro che è la “tribuna vip”. Anzi, no: Milan Authority Lounge (quando in casa giocano i rossoneri), Inter Premium Hospitality (se tocca ai nerazzurri). Posti speciali al primo anello rosso dello stadio. Un’esperienza unica con pacchetti diversificati che includono parcheggio, cocktail bar e ristorante. Che arrivano a costare la modica cifra di 899 euro per una singola partita oppure che diventano 5000 per un abbonamento stagionale.

Nel post Covid la Scala del Calcio è tornata a riempirsi. Un “sold out” dietro l’altro, e fra i 75mila fedelissimi ci sono ovviamente anche i “tifosi vip”. Che raramente spendono quelle cifre, rientrando nelle liste selezionatissime di chi può usufruire di biglietti omaggio in quei posti esclusivi. Un centinaio nelle partite normali, ma le richieste sfiorano il migliaio nelle grandi notte europee, come Milan-Psg. Già, perché la passata edizione della Champions (in particolar modo il doppio derby in semifinale) e anche le prime sfide di campionato (la stracittadina ma pure Milan-Juventus e Inter-Roma) sono stati appuntamenti imperdibili. Ed ecco, puntuale, la sfilata dei “vip” immortalati dalle telecamere. Tantissimi sono quelli di fede rossonera: lo scudetto vinto da Pioli ha attirato in particolar modo personaggi legati alla musica che tifano Milan. Oltre ai citati Ghali (nella foto), Ernia e Rkomi, ci sono spesso Emis Killa, Guè Pequeno e Jake la Furia. E poi Capo Plaza, le Vibrazioni, Malika Ayane ed Elettra Lamborghini. Lazza spesso guarda la partita in Curva Sud. Altri tifosi vip rossoneri sono Claudio Bisio, Gerry Scotti, Melissa Satta, Teo Teocoli, Fabio Volo.

Numerosissimi anche quelli che hanno il nerazzurro stampato nel cuore: da Amadeus a Vieri, e poi le sorelle Ferragni (Chiara e Francesca), gli habituè Nicola Savino e Paolo Bonolis. Tra selfie e abbracci, anche in casa Inter cantanti e dj la fanno da padroni: e allora spuntano Tananai e Madame, o Max Pezzali e Biagio Antonacci accanto a Materazzi, Belinelli, Fognini e la bellissima Matilde Gioli.

Quasi tutti in bella vista al “primo rosso” perché non è mai complicato per un vip trovare i biglietti anche “last minute” grazie alla disponibilità delle società ma sempre più di frequente degli sponsor. Già, perché Milan e Inter mettono a disposizione di aziende e privati degli Sky Box (sono 30 eleganti suites per un totale di 300 ospiti esclusivi) con un servizio d’eccellenza che costa 70mila euro all’anno. Privacy ed esclusività in quegli spazi ideali per incontri, presentazioni e riunioni. Normale dunque che molte aziende – solitamente sponsor delle due squadre – invitino qualche vip nei loro salottini pur di vedere abbinato il proprio nome a tifosi illustri. Anche questo è business.