Il programma del Pisa Sporting Club durante la sosta

Pisa, 7 ottobre 2024 - Seconda sosta stagionale per il campionato di Serie B che nel prossimo weekend osserverà un turno di riposo per lasciare spazio agli impegni delle varie Nazionali.

Gli allenamenti - Lo staff tecnico nerazzurro ha così deciso di concedere qualche giorno di riposo in più al gruppo squadra che tornerà ad allenarsi nella giornata di mercoledì; da lì in poi i nerazzurri effettueranno una doppia seduta il giorno seguente (giovedì) e quindi una singola seduta di allenamento quotidiana fino a sabato (compreso).

Le nazionali - Ci sarà ancora una volta un po’ di nerazzurro nella lunga finestra internazionale che si guadagnerà la scena nelle prossime due settimane. La ‘colonia’ nerazzurra, come sempre ben nutrita, sarà ancora una volta capitanata da Marius Marin (Romania) e coinvolgerà anche Jan Mlakar (Slovenia), Giovanni Bonfanti (Italia Under 21) e Zan Jevsenak (Slovenia Under 21). Riconoscimenti importanti anche per i più giovani del gruppo. Lorenzo Tosi, infatti, ha appena concluso la sua esperienza con la Nazionale Under 17 prendendo parte al Torneo dei Gironi. Insieme a lui sono in partenza Adrian Raychev (Under 19 Bulgaria), Motiejus Sapola (Under 19 Lituania) e Robert Bocs (Under 19 Lettonia) per raggiungere le rispettive nazionali di categoria e prepararsi ai prossimi impegni validi per le qualificazioni al campionato Europeo

Vediamo nel dettaglio tutti gli impegni in programma.

Marius Marin (Romania) Nations League. Cipro-Romania (sabato 12 ottobre, ore 20.45) Nations League. Lituania-Romania (martedì 15 ottobre, ore 20.45)

Jan Mlakar (Slovenia) Nations League. Norvegia-Slovenia (giovedì 10 ottobre, ore 20.45) Nations League. Kazakistan-Slovenia (domenica 13 ottobre, ore 20.45)

Giovanni Bonfanti (Italia Under 21) Qualificazioni Europee. Italia-Irlanda (martedì 15 ottobre, ore 18.30)

Zan Jevsenak (Slovenia Under 21) Qualificazioni Europee. Austria-Slovenia (venerdì 11 ottobre, ore 20.30)

La classifica - Il Pisa si gode così il suo primo posto con 19 punti e tre lunghezze di vantaggio nei confronti dello Spezia, secondo classificato. Al terzo posto il Sassuolo a quota 15, poi la Juve Stabia a 14, il Brescia a 13 e il Sud Tirol a 12. Quindi una lunga serpentina dis quadre a quota 11, ma in assoluto il Pisa conserva 3 punti di vantaggio sul secondo posto, 4 sul terzo, 8 sulla nona classifica, prima delle escluse dai playoff e ha 11 punti di vantaggio sui playout e 12 sulla zona retrocessione.