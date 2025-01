La curiosità. Sozza da record. Secondo derby per il milanese

La finale di Supercoppa Italiana sarà tutta milanese. Arbitro compreso, visto che per la sfida di stasera è stato designato Simone Sozza, classe 1987, luogo di nascita proprio Milano. Ha arbitrato cinque volte l’Inter (solo vittorie nerazzurre, sempre in Serie A) e quattro il Milan (due vittorie e una sconfitta in campionato più un altro successo in Coppa Italia). La designazione di Sozza, decisa da Gianluca Rocchi, non sarebbe stata possibile fino ad agosto 2023, quando è caduto il vincolo territoriale per gli arbitri. Fino ad allora, infatti, a Sozza sarebbe stato vietato dirigere le due squadre della città, in virtù della norma oggi cancellata secondo la quale il luogo di nascita era ostativo per dirigere le formazioni del circondario. Poche settimane dopo l’inizio del campionato scorso, invece, Sozza è stato premiato con l’assegnazione del derby di Milano ed è quella l’unica partita persa dal Milan con l’arbitro che i rossoneri troveranno oggi. Un 5-1 che rimarcò, fin dagli albori del campionato, le intenzioni dell’Inter, poi divenuta campione d’Italia qualche mese più tardi.

Nell’annata in corso non era mai capitato all’arbitro lombardo di fischiare in una gara di Inter o Milan. Rocchi lo ha tenuto “in naftalina“ da confronti in Serie A dopo Parma-Verona del 15 dicembre. In seguito è andato in trasferta ad Atene il 18 dicembre per AEK-Paok Salonicco in Coppa di Grecia, quindi ha “scaldato i motori“ a Santo Stefano in Serie B, arbitro di Palermo-Bari. Altra curiosità: il Milan ha incrociato un fischietto lombardo anche in semifinale di Supercoppa contro la Juventus, qualche giorno fa, quando il compito (ben svolto) è stato affidato al comasco Andrea Colombo, uno degli elementi emergenti nella squadra arbitrale.