La firma di Obi sul futuro della Vis Pesaro. Un big per conquistare la permanenza in C

Da ieri Joel Chukwuma Obi è un nuovo giocatore della Vis Pesaro. Per lui un contratto biennale. Il centrocampista nigeriano dopo la firma ha sostenuto ieri mattina agli ordini di mister Banchieri la prima seduta d’allenamento, tra l’entusiasmo dei tifosi. Un curriculum lungo e importante il suo. Arrivato in Italia con i genitori, si stabilisce a Parma, si iscrive ad una scuola calcio locale e nel 2005 al Torneo Scirea viene notato e tesserato dall’Inter. Con gli Allievi nazionali è Campione d’Italia e viene promosso nella Primavera. Il suo talento viene notato da José Mourinho che lo aggrega (2009) nella rosa della prima squadra che vincerà la Champions League.

Il debutto nella massima competizione europea il 29 settembre 2010 nella partita (4 a 0) contro il Werder Brema. Il 17 ottobre esordisce anche in Serie A, nella vittoria esterna con il Cagliari. I tifosi lo ricordano nel derby del 6 agosto 2001 per l’assegnazione della Supercoppa Italiana, la vittoria è del Milan ma il migliore in campo è Obi. Il 29 aprile del 2012 arriva il suo primo gol in serie A contro il Cesena. Nel campionato 2013-14 va in prestito al Parma. Rientra l’anno dopo da titolare all’Inter. Nell’estate 2015 viene ceduto al Torino che sborsa oltre 2 milioni di euro per l’acquisto. Nel campionato 2017-18 si rivela anche piuttosto prolifico mettendo a segno ben 5 reti (suo record in carriera) e attira su di sé le attenzioni di mercato, 59 le presenze e 7 le reti con i granata, continuando poi la sua carriera con Chievo, Alanyaspor (Süper Lig turca), Salernitana (neo promossa in serie A) e Reggina, oltre a mantenere vivo il rapporto con la nazionale nigeriana (18 presenze). Joel Obi approda a Pesaro con un bagaglio di 142 presenze in serie A, 57 in serie B e 13 in competizioni europee. Per la sua esperienza alla Vis Pesaro ha scelto la maglia numero 16. E’ invece atteso per oggi l’arrivo dell’attaccante Francesco Nicastro classe 1991 del Pontedera. Nella serata di ieri si stavano definendo gli ultimi dettagli tra la Vis e il Pontedera. A presentarci Nicastro è il perugino Alvaro Arcipreti, già direttore sportivo del Perugia (serie C) e della Sambenedettese (serie D). "Ho visto a giocare molto spesso Nicastro qui a Perugia, un giocatore che ha fatto molto bene ed è rimpianto dagli stessi tifosi perugini, è un attaccante con un gran fisico, di valore per la categoria. È un’ottima scelta questa fatta dalla Vis Pesaro. Ricordo un suo gol bellissimo di tacco al ‘Liberati’ di Terni, esplose la tribuna. Un bel giocatore, apprezzato ovunque, sicuramente un acquisto importante". Arbitrerà Olbia-Vis Pesaro di domenica prossima (ore 16,15) Gabriele Totaro di Lecce, al primo anno di C (5 gare dirette finora) non ha precedenti con la Vis.

Biglietti. La prevendita dei biglietti per Olbia-Vis Pesaro sarà attiva fino alle 19 di sabato nei punti vendita del circuito Ciaotickets e acquistabili online dal link https://www.ciaotickets.com/it/olbiacalcio. Costo: 13 euro intero e 5 ridotto (donne, under 17 e diversamente abili).

Amedeo Pisciolini