La gara non si sblocca. Pontevalleceppi spreca. Pareggio con l’Angelana

ANGELANA: Buini, Pauselli, Sallaku, Abbate, Subbicini, Melillo, Bolletta, Bartolini, Colombi, Ravanelli (24’ st Ventanni), Luparini. A disp.: Bocci, Vitaloni, Sangare, Faloia, Roscini, Lo Gelfo, Sforna, Confessore. All.: Cotroneo.

PONTEVALLECEPPI: Biscarini, Cerboni, Covarelli, Giuliacci, Ravanelli, Ricci, Bettiol, Procacci, Dragoni (30’ st Urbanelli), Dolcini, Silvestri. A disp.: Brachelente, Bazzarri, Zaroli, Sirci, Paladini, Dyrma, Retini, Malà. All.: Polverini.

Arbitro: Nykolyn di Gubbio (Biagiotti di Gubbio e Gustinelli di Città di Castello).

Note: al 40’ st Urbanelli (P) fallisce un calcio di rigore. Spettatori 200 circa.

Amaro in bocca per il Pontevalleceppi che vede sfumare all’ultimo tuffo una vittoria che avrebbe rilanciato alla grande le ambizioni playoff dei ragazzi di Polverini. Un punto d’oro, invece, per l’Angelana che si prende un punto che consente ai giallorossi di restare comunque in zona playoff. L’episodio decisivo a 5’ dalla fine quando il Pontevalleceppi usufruisce di un rigore. Sul dischetto va capitan Urbanelli, ma il puntero calcia fuori.