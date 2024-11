La lezione del Bayern. "Grohs è malata di cancro, prolunghiamo il contratto»

Ci sono battaglie di civiltà che tutti i diretti interessati eviterebbero volentieri di combattere. Eppure quando la vita ti obbliga ad affrontare sfide impreviste e dolorose, si capisce anche di che pasta sei fatto.

I dirigenti del Bayern Monaco femminile, per esempio, non hanno avuto dubbi sulla scelta da compiere quando hanno saputo che Mala Grohs, portiere di 23 anni che difende i pali della squadra bavarese, ha raccontato di dover combattere contro l’avversario peggiore, il canco.

La giovane ha rivelato di essere affetta da un tumore maligno e di dover lasciare la squadra di club e la nazionale tedesca per un periodo di tempo "indefinito", per concentrarsi esclusivamente sulle cure. Per tutta risposta il club gli ha prolungato il contratto fino al 30 giugno 2026. "La malattia è una sfida che non avrei mai pensato di dover superare. Ma sono sicura che con l’aiuto che sto ricevendo ora da tutte le parti, ce la farò e guarirò completamente di nuovo", ha detto la Grohs, che con il Bayern ha vinto tre volte la Bundesliga femminile ed era appena stata convocata in nazionale dal ct Christian Wück, ma ha dovuto rinunciare per un’operazione alle tonsille.

Il Bayern ha annunciato ieri di aver concordato con la giocatrice un prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2026. "In momenti come questi, lo sport è in secondo piano. Il nostro club, insieme all’intera famiglia Bayern, sostiene Mala Grohs. Mala è una personalità forte e grandiosa e riceverà tutto l’aiuto che possiamo darle e di cui ha bisogno per guarire di nuovo. La accompagneremo durante il processo di guarigione. Può contare su tutto il club", ha detto il presidente Herbert Hainer.

In Italia, un caso simile capitò a Deborah Salvatori Rinaldi, che nel marzo del 2023 annunciò di essersi sottoposta ad un’operazione chirurgica al naso per la rimozione di un tumore e anche il rinnovo del contratto con la Ternana Woman: il club umbro prolungò l’accordo anche per la stagione 2023-2024.

Oggi Deborah sta bene ed è una dirigente della società che attualmente è in testa alla serie B.