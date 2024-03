"La Nazionale italiana si allena ad Acqua Acetosa per le amichevoli in America"

L’Italia si allena al Centro di preparazione olimpica dell’Acqua Acetosa di Roma in vista della trasferta negli Stati Uniti per le amichevoli con Venezuela (giovedì 21 marzo) ed Ecuador (domenica 24). Nella seduta di ieri, gli azzurri sono stati divisi in due gruppi-formazioni per provare degli schemi offensivi. Una, quella vestita in blu, mostrava una difesa a tre (Darmian-Mancini-Scalvini) e la coppia Chiesa-Retegui in attacco; l’altra, in giallo, prevedeva il 4-2-3-1 con il terzetto Orsolini-Zaniolo-Zaccagni alle spalle di Raspadori.