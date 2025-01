La pietralunghese si arrende (2-0). Il Pontevalleceppi torna a vincere. Decidono Petterini e Silvestri

PONTEVALLECEPPI 2 PIETRALUNGHESE 0

PONTEVALLECEPPI (4-3-1-2): Biscarini; Muzhani, Barbarossa, Ricci, Silvestri; Paradisi (35’st Dyrma), Dolcini, Toma; Petterini; Malà (18’st Retini), Ligi (44’st Perilli). A disp.: Bambagioni, Qirici, Monni, Banello, Buonavolontà, Stafisso. All.: Giacomo Del Bene.

PIETRALUNGHESE (4-3-1-2): Abibi; Convito (1’st Met Hasani), Magalotti (13’st Marietti), Oliva, Simoncini; Aquilini (1’st Capezzuto), Locchi, Pauselli (25’st Lilli); Ventanni; Rossi, Brunella (1’st Duranti). A disp.: Nappo, Eramo, Mohammadi, Balini. All.: Luca Pierotti.

Arbitro: Mazzoni di Chiavari (Cannoni, Valentini). Marcatori: 2’pt Petterini, 17’st Silvestri.

NOTE: spettatori 200 circa. Ammoniti: Barbarossa (PO); Magalotti, Rossi (PI).

Torna alla vittoria dopo quasi un girone intero il Pontevalleceppi. Lo fa battendo 2-0 la Pietralunghese con una grande prova di squadra. La formazione di Del Bene passa in vantaggio al 2’: Malà scappa via sulla destra, mette al centro per Petterini che a porta vuota insacca l’1-0. Il raddoppio arriva al 17’ della ripresa, quando Silvestri controlla e lascia partire un sinistro dai 25 metri diretto all’incrocio, per il definitivo 2-0. Un ko che ferma la corsa della Pietralunghese che vede allontanarsi la zona playoff. Per il Pontevalleceppi, invece, un’autentica boccata d’ossigeno. Il Bastia, sestultimo in classifica, dista infatti ora solo 2 punti e Del Bene si augura che la vittoria, contro una squadra attrezzata come la Pietralunghese, possa aver ricreato l’entusiasmo giusto. Per la Pietralunghese l’imperativo è ritrovare subito la vittoria fra le mura amiche.