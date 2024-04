La playlist della Serie A, Mancini sulle note di Blanco fa impazzire la Roma

Roma, 9 aprile 2024 – Politano-Gue, Frah Quintale. La partita Monza-Napoli è stata la fiera dei gol spettacolari, uno più meraviglioso dell’altro. Ma ad aggiudicarsi il primo posto è sicuramente la prodezza di Politano, un gol impossibile, una realizzazione balistica per pochi. Palla a mezza altezza ad uscire dall’area di rigore dopo un rimpallo, e… Tiro fantastico al volo del numero 21 del Napoli che insacca il pallone sotto il sette. Se avessimo la possibilità di calcolare le probabilità di segnare un gol simile in tal modo ci aggireremmo attorno al 2%.. “Se non ti attacchi ormai lo sai, mi sto spegnendo Fai veloce perché sono al 2%”, e Politano vuole risollevare questo Napoli che si sta spegnendo, e lo vuole fare con stile.

Mancini-Blanco. Sabato si è giocato il derby più caldo di Italia, il derby delle polemiche, il derby della capitale. A decidere il match è stato il vice capitano della Roma Gianluca Mancini; incornata su calcio d’angolo e tre punti pesantissimi per la Roma. I tifosi giallorossi estasiati e innamorati del loro numero 23, sembrano voler gridare “e mi fai impazzireee!”. Così come fa l’autore di questo celebre pezzo, Blanco, presente allo stadio per sostenere la sua Roma. Mancini è ormai un idolo dei tifosi, destinato a rimanere nel cuore di ognuno di loro, ancor di più dopo un gol così importante per il tifo giallorosso. Ora sta alla FIGC indagare sull’entità del gesto effettuato dal difensore romanista nel post partita, nonostante questo non tolga nulla all’importanza del gol effettuato.

Cagliari-Jovanotti. Ogni fine settimana c’è chi da per spacciato il Cagliari, che invece ogni volta, nel momento meno aspettato, tira fuori il coniglio dal cilindro. La squadra di Ranieri sfodera una prestazione fantastica contro l’Atalanta, vincendo 2-1 con un gol di Viola nel finale. “Noi siamo gli immortali”, perché il Cagliari non molla di un centimetro, grazie a questa vittoria può respirare un po di aria fresca portandosi a +4 dalla zona retrocessione. L’obiettivo salvezza è più vicino, i sardi ci credono eccome…