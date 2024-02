La playlist della Serie A: tutto l’amore alla Jova per Zirkzee: ‘I love you baby’

Roma, 19 febbraio 2024 – Juventus- Eminem. La Juventus continua a perdere punti su punti abbandonando la corsa scudetto, il pareggio di Verona è l’ennesima dimostrazione di calo della vecchia signora. “You only get one shot, do not miss your chance to blow, This opportunity comes once in a lifetime”. Questo ciò che riecheggiava nella testa di Allegri prima della gara contro il Verona, consapevole che sarebbe stata l’ultima possibilità per mantenere viva, anche se minimamente la corsa scudetto. La Juventus si è persa, ed ha bisogno di ritrovarsi consapevole di non poter più guardare avanti, ma di doverlo fare alle proprie spalle.

Zirkzee- Jovanotti. Il gol che ha sancito la vittoria contro la Lazio è una meraviglia. Ricezione palla tra le linee, con la possibilità di allargare semplice a destra su Orsolini, Zirkzee invece decide di tracciare un filtrante per Kristiansen, chiusura del triangolo con il proprio numero nove e gol. “I love you baby” stanno urlando gli amanti del calcio ammirando il talento della punta Olandese, un gioiello destinato a brillare insieme ai più grandi, senza alcun ombra di dubbio.

Carnesecchi- Iyaz. Che fosse un talento lo sapevamo, ma ora lo sta dimostrando partita dopo partita. Nel match contro il Sassuolo sforna una doppia parata su calcio di rigore fantastica. Sul primo tiro dal dischetto immobilizza Pinamonti, ma attenzione… Il tiro dovrà essere ripetuto per irregolarità. “ It’s like my iPod stuck on replay” si proprio così, perché la canzone è la stessa, tiro di Pinamonti e altra parata del talento italiano che calcia con maggior violenza, ma ottenendo lo steso risultato. Carnesecchi come Superman. La nazionale ha in grembo un talento incredibile, pronto a lottare per una convocazione all’Europeo.