La Pro Patria sfiora l’impresa contro il Padova

BUSTO ARSIZIO (Varese)

Sfiora l’impresa la Pro Patria che allo stadio Carlo Speroni ferma sul pari il Padova dell’ex Andreoletti, facendo trascorrere un pomeriggio difficile ai biancoscudati, con al seguito oltre 300 tifosi. Tigrotti che virano dal 3-4-2-1 al 3-5-2, mentre i veneti optano per il 3-4-2-1. La mossa del tecnico bustocco Colombo (nella foto) è azzeccata e copre ancora di più i suoi al cospetto di una delle corazzate del torneo, tendendo una ‘gara trappola’ per larga parte di essa. Ospiti pericolosi al 3’ con Rovida chiamato in causa dall’incornata di Delli Carri e costretto al salvataggio in angolo. Al 16’ l’ex Inter Curatolo segna il suo primo gol con la maglia biancoblù, ribadendo in rete dopo un’azione ben concertata dalla sua squadra. Tra la mezz’ora e il finale della prima frazione di gioco, sia Spagnoli che Fusi per il Padova, sia Toci per la Pro Patria, vanno vicini a sfiorare la marcatura per la propria squadra. Nella ripresa i padroni di casa si difendono dalla pressione padovana e, nella prima parte, sono insidiosi con una punizione di Palazzi e un’altra sua conclusione, con la squadra di Andreoletti che deve ringraziare il proprio portiere Fortin. Al 33’ però, Capelli, ben servito da Bortolussi, pareggia i conti.

PRO PATRIA-PADOVA 1-1 (1-0) Marcatori: 16’ pt Curatolo (Pr), 33’ st Capelli (Pa). L.D.F.