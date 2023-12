La Recanatese a Gubbio: "Potete contare su di me"

"Dobbiamo giocare semplici, come sappiamo, per chiudere il girone di andata nel miglior modo possibile". Così l’attaccante Federico Melchiorri alla vigilia del match di domani a Gubbio. Intanto, la 36enne punta giallorossa, rassicura tutti dopo aver smaltito la non gradita compagnia del virus ed essere rientrato part-time, sabato scorso, contro il Cesena: "Sto bene sia fisicamente che mentalmente, davvero sotto tutti gli aspetti".

Quale consuntivo, seppur parziale, si può trarre dopo la disputa di 16 partite?

"Abbiamo fatto un discreto cammino. Rimangono, per terminare il girone di andata, due match molto difficili ma dobbiamo proseguire nel nostro percorso, facendo quello che ci riesce meglio ossia esprimere in campo le nostre qualità".

Avete analizzato in settimana o comunque di recente, quello che è andato e quello che non è andato?

"Riguardiamo sempre le nostre prestazioni cercando di imparare e di non ripetere gli errori. Va detto comunque che abbiamo incontrato delle squadre molto forti. In realtà, in questo campionato, abbiamo verificato come partite facili non ce ne siano: tutte le compagini, sia di alta che di bassa classifica, possono metterci in difficoltà e, di conseguenza, dobbiamo stare attenti, concentrati e non dare nulla per scontato".

Nel frattempo l’attività del dt Cianni prosegue febbrile e si snoda su vari fronti con il chiaro obiettivo di fornire al tecnico quei rinforzi che appaiono necessari, specie dopo le ultimissime partenze. Si può dire che è sostanzialmente fatta per l’arrivo di un difensore del 2004, la cui identità resta, per il momento, rigorosamente top-secret. D’altronde, di ufficialità, si potrà parlare solo dal primo gennaio. È scontato il fatto che la rosa abbia bisogno di almeno altri due-tre innesti che debbono riguardare un po’ tutti i reparti. Non è facile muoversi nella giungla del mercato che sembra diventare, di volta in volta, sempre più complessa ma il dirigente giallorosso ci ha fatto il callo ed è un mestierante delle "trattative difficili".

Al Barbetti la gara è stata affidata alla direzione arbitrale di Domenico Castellone di Napoli che, nel suo percorso, ha incrociato diverse volte in D la compagine leopardiana partendo dall’8 ottobre del 2017 con la trasferta sul terreno dei Nerostellati, terminata a reti inviolate. Stasera alle 19 è stata fissata la chiusura della vendita dei tagliandi per il settore ospiti, disponibili sul circuito Vivaticket. In viaggio anche la Primavera 4 che nel pomeriggio scenderà in campo a Brindisi dopo il "rinfrancante" 3-1 con il Pineto.