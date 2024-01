La Recanatese impegnata a Lucca: "C’è da tornare a casa con i punti"

Sull’impervio cammino che ha per meta la salvezza il match odierno della Recanatese a Lucca è un capitolo fondamentale. La classifica parla chiaro: è uno scontro diretto, visto il risicatissimo vantaggio, appena due punti che entrambe le compagini possono vantare dalla zona playout. Inoltre, a livello di risultati, il ruolino di marcia recente delle contendenti è stato sconfortante se pensiamo che nelle ultime 10 partite hanno complessivamente rimediato sette sconfitte. Di fronte a queste cifre c’è davvero poco da aggiungere ed i giallorossi, dopo alcuni segnali positivi intravisti domenica contro la Juve NG, sono chiamati a mostrare artigli ed attributi nel contesto di un confronto che si preannuncia difficile anche per motivi ambientali. "È un momento delicato ed importante per tutte le squadre ed anche per noi" ha detto alla vigilia il veterano Luca Ricci, difensore con la bellezza di 366 presenze in C. "Esternamente – aggiunge – potrebbe sembrare che siamo in difficoltà ma non è esattamente così: nell’ultimo mese e mezzo abbiamo affrontato le formazioni più forti del girone e ce la siamo giocata sempre con tutti. Contro la Juve NG, in inferiorità numerica per 50 minuti, siamo usciti a testa altissima e forse avremmo potuto anche vincere. Credo che siamo sulla strada giusta: è chiaro che adesso tutte le partite assumono una rilevanza maggiore, ma posso dire con certezza che daremo filo da torcere agli avversari".

Oggi troverete anche un clima tutt’altro che tranquillo visto che la Lucchese è in ritiro praticamente da dopo il match con il Sestri Levante. "Oggettivamente, nel girone di andata, a Recanati è la squadra che più mi ha impressionato e non pensavo di trovarla nell’attuale posizione di graduatoria. La Lucchese ha giocatori esperti e molte frecce nell’arco, in particolare nella fase offensiva, ed è necessario prestare la massima attenzione. Noi proveremo ad infilarci nelle loro problematiche giocando il nostro calcio e mettendoci in testa che dobbiamo portare a casa dei punti che sono la condizione indispensabile per stare tutti un po’ più sereni".

Dalla lista dei convocati, diramata da Pagliari dopo la rifinitura, nessuna novità: oltre a Prisco squalificato ci sono da registrare i forfait, previsti, di Manè e Gomez. Considerando che in settimana il mercato non ha prodotto alcuna novità, sono partiti in 20 alla volta della Toscana, compreso il terzo portiere Elbazar che sta sostituendo Tiberi. Sull’altro fronte Gorgone recupera Tumbarello ed il tecnico rossonero sta pensando alla difesa a tre considerando anche l’indisponibilità di Benassai, oltre a quelle di Sabbione e De Maria. Davanti, con estrema probabilità, verrà riproposto il binomio composto da Magnaghi e dall’interessante prospetto Yeboah che con la Primavera del Verona segnava gol a grappoli. Lo scorso anno, il 19 febbraio, fu una gara da ricordare con il circoletto rosso per i leopardiani che si imposero 3-1 con la doppietta di Carpani ed il gol di Senigagliesi, inframezzati dalla rete di Bruzzaniti che accorciò le distanze. Un successo determinante in quel memorabile girone di ritorno coronato dal traguardo di playoff impensabili. Guai abbandonarsi ai ricordi però, anche quelli piacevoli perché davvero l’unica cosa certa è che al "Porta Elisa" sarà battaglia.