La Recanatese vista da Ricci: "Siamo umilmente ambiziosi"

Se vai a considerare la tradizione, ovviamente recente, della Recanatese nei confronti interni con le compagini sarde, c’è davvero da rabbrividire. Si iniziò perdendo a Macerata con la Torres, si proseguì ad aprile con il ko con l’Olbia ed a "coronamento" il debutto amaro in questa stagione ancora con i sassaresi che si sono imposti 2-1. Non solo: i bianchi galluresi, sulla scia di questi favorevolissimi precedenti, non si sono smentiti portando a casa tre punti dal Tubaldi pure quando hanno affrontato la Vis Pesaro in campo neutro. Fatti i debiti scongiuri, d’obbligo in questi casi, il difensore 34enne Luca Ricci, mette in guardia sulle insidie che il match di domani alle 14 può presentare: "le compagini sarde hanno sempre motivazioni forti ed un’anima un po’ diversa dalle altre squadre. Non sarà una partita facile, lo sappiamo ma come lo sono in realtà un po’ tutte in un campionato dove le gare sono sempre molto combattute ed aperte. Da parte nostra abbiamo sempre la volontà di fare un gol più degli altri, direi quasi con un atteggiamento spregiudicato. Di sicuro c’è il fatto che ci metteremo la massima voglia ed il massimo impegno".

Lei è arrivato ad agosto inoltrato e frequenta, ininterrottamente, questa categoria da nove anni dopo aver disputato alcune stagioni in B e potersi fregiare anche di 2 gettoni di presenza in A con il Cesena. Che primo bilancio può trarre dopo questi primi mesi?

"È una bella esperienza che mi sta arricchendo soprattutto da un punto di vista motivazionale in una fase della carriera quasi da vecchiaia calcistica. Diciamo pure che sono fortunato ad essere in questa realtà dove il gruppo mi ha accolto benissimo sin da subito. Il mister lo conoscevo (ad Ancona nel 201617 ndr) e sto apprezzando una realtà dove si può fare un calcio un po’ diverso, definiamolo sostenibile e mi auguro di aver intrapreso un percorso che possa durare anche a livello personale, per un bel po’ di tempo".

Infine, se dovesse individuare un obiettivo di squadra?

"Siamo umilmente ambiziosi".

La risposta rimarca che la pagnotta quotidiana andrà guadagnata con sudore e sacrifici ma ci sono comunque le possibilità per un futuro prossimo sereno, almeno a livello di classifica. In ogni caso il match con l’Olbia, avversario rispettabilissimo ma "alla portata" è di quelli fondamentali e non deve trarre in inganno il fatto che hanno il terzo peggior attacco del girone, dopo Fermana e Sestri Levante con 9 reti realizzate in 12 gare. D’altronde un marpione come Daniele Ragatzu, già 4 gol all’attivo in questa prima fase, con la sua estrema imprevedibilità, non può far dormire sonni particolarmente tranquilli ai difensori ma sono avvertenze probabilmente superflue.

Andrea Verdolini