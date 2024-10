La rivincita di Gattuso. Porta l’Hajduk Spalato in testa alla A croata

Più forte di tutto e di tutti. Non è un caso che Gennaro Gattuso sia conosciuto come “Ringhio“: perché lui mai ha avuto paura in campo o fuori, nè degli avversari e neppure del fuoco amico. Figurarsi della stampa “ostile“. L’ex rossonero, dopo l’amaro epilogo sulla panchina del Marsiglia (esonero a febbraio) è ripartito più determinato che mai e convinto da Nikola Kalinic (lo aveva allenato al Milan), ds dell’Hajduk Spalato, ha accettato la nuova sfida sull’altra sponda dell’Adriatico: due anni di contratto (a due milioni a stagione). Peccato che l’amico-dirigente si sia dimesso un mese fa a causa dei mancati pagamenti degli stipendi, ma tutto questo (unito alla lite estiva con Perisic e alla eliminazione in Conference League seguita da feroci critiche) non ha scoraggiato Gattuso. Il quale ha deciso di restare nonostante le promesse non mantenute del patron, portando la squadra al primo posto. Alla nona giornata l’Hajduk guida (imbattuto) con 21 punti, grazie a sei successi e tre pareggi, con 16 gol fatti e cinque subìti. E la prestigiosa vittoria con la Dinamo Zagabria dopo la quale il tecnico ha speso 40.000 euro per regalare 35 IPhone ai suoi giocatori: "Mi erano state promesse delle cose che non sono state mantenute e ho dovuto scegliere tra lottare o arrendermi. Ora preferisco combattere. Non voglio deludere i miei calciatori". G.M.