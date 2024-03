La sconfitta all’Euganeo. Pasqua amara per la Pergolettese: "Ora solo finali»

Festività Pasquali amare per la Pergolettese che giovedì sera nell’anticipo del campionato Serie C Girone A è stata sconfitta 2-1 allo stadio Euganeo dal blasonato Padova. La squadra di Mussa (nella foto) ha disputato un buon match ma ciò non è bastato per portare in Lombardia punti preziosi. Lambrughi e compagni hanno creato diverse palle gol, ma la troppa frenesia sotto porta non ha permesso di concretizzare al meglio le occasioni create. Le reti che hanno deciso l’incontro sono state realizzate da Fusi che ha portato in vantaggio i veneti, quindi allo scadere della prima frazione di gioco il provvisorio pareggio del difensore Arini. Nella ripresa l’ex Lazio Palombi, con un tiro da fuori area ha riportato avanti il Padova, decidendo la partita. "Abbiamo giocato alla pari contro una squadra di alto livello, siamo sempre stati in partita e con un pizzico di fortuna in più si poteva ottenere un risultato positivo - dice il difensore Stefano Piccinini -. Ci è mancata cattiveria agonistica sotto porta e alla fine ha fatto la differenza. Nelle prossime gare sarà importante essere cinici in fase di finalizzazione e capitalizzare al massimo le occasioni create. Dobbiamo affrontare questi ultimi incontri come fossero finali per cercare di fare più punti possibili. La nostra testa è già al prossimo match con l’Arzignano dove sarà vietato sbagliare ".

TURNO: Giovedì Padova-Pergolettese 2-1. Oggi ore 14.00 AlbinoLeffe-Trento; ore 16.15 Arzignano-Triestina, Novara-Lumezzane; ore 18.30 Giana Erminio-Fiorenzuola, Mantova-Atalanta U23, Pro Patria-Legnago, Virtus Verona-Renate; ore 20.45 Alessandria-Pro Vercelli, Pro Sesto-Vicenza.

CLASSIFICA: Mantova 78; Padova 69; Vicenza 58; Triestina 56; Legnago 52; Atalanta U23 50; Giana Erminio 46; Lumezzane 45; Pro Vercelli, Trento 43; AlbinoLeffe, Pro Patria 42; Virtus Verona, Renate 40; Arzignano 39; Pergolettese 37; Novara 35; Fiorenzuola 34; Pro Sesto 27; Alessandria 18. Raffaele Sisti