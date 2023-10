La sorpresa del campionato di serie D. Fossombrone sfodera una prova di carattere. Nardini: "Noi, umili e bravi a tenere il passo»

In un torneo equilibrato il Fossombrone si è preso il suo spazio e che spazio. Primo assieme alla Sambenedettese e Chieti il team del ‘patron’ Nardini in sette gare ha dimostrato di aver il passo delle più accreditate. Tre punti d’oro quelli di domenica contro un Termoli che non ha mai mollato e che nella ripresa ha mandato in campo tutte le sue forze avanzate senza però mai creare particolari guai alla difesa del Fossombrone che in fatto di gol subiti è la seconda migliore del torneo. Decisivo il diagonale di Massimo Conti a metà del primo tempo. Ovviamente rimane l’obiettivo di fondo che è la salvezza ma intanto a Fossombrone ci si diverte e non è poca cosa con il tifo dai ragazzi del ‘Botty’ Club. "Una vittoria importante – sottolinea il presidente Marcello Nardini – contro gente di mestiere. La squadra è compatta, tutti danno l’anima e anche nelle partite difficili abbiamo portato a casa il risultato, questo aumenta l’autostima". "Gara equilibrata – osserva il giorno dopo l’allenatore del Fossombrone Michele Fucili – con un avversario che ha finito con Esposito, Hernandez, Bentos e Vitiello contemporaneamente e questo avvalora di più il risultato. Siamo partiti bene con un rigore solare su Conti non concesso e poi il bel gol dopo un assist pregevole di Pagliari. Nel secondo tempo per merito del Termoli, pur non concedendo occasioni importanti, siamo arretrati con il baricentro e siamo stati poco cinici nelle ripartenze. Stiamo spingendo forte e dobbiamo essere bravi a recuperare le energie in vista delle tre partite che ci aspettano in una settimana. Un bravo a tutti i ragazzi perché c’era da soffrire e lo abbiamo fatto". "Grande partita di applicazione contro un avversario molto ostico – aggiunge il direttore generale dei metaurensi Marco Meschini – siamo stati bravi a leggere i momenti della partita e a passare in vantaggio e soffrire nei momenti che c’era da soffrire, peccato solo per qualche ammonizione di troppo presa facilmente. Ora ci prendiamo un giorno di riposo e da oggi testa al Notaresco". A proposito del S. Nicolò Notaresco, questi domenica hanno vinto per 2 a 1 in trasferta sul campo del Vastogirardi e si sono posizionati quasi a centroclassifica con 9 punti. Dopo la trasferta di domenica prossima a Notaresco mercoledì 1 novembre il Fossombrone ospiterà nel turno infrasettimanale la Matese (avversario domenica del Fano) e la domenica successiva andrà a far visita al Chieti, una delle candidate alla vittoria finale. Amedeo Pisciolini