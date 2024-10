Tavullia inarrestabile Vismara, pari di grinta

0

TAVULLIA VALFOGLIA

4

: Adebiyi, Liera, Micheli (15’st Zazzeroni), Nonili, Codignola (20’st Seck), Bracci, Pagliardini, Lorenzoni (42’st Tombini), Donati, Diomede (29’st Galletti), Giovanetti (15’st Schiaratura). All. Renzi.

TAVULLIA VALFOGLIA: Arcangeli, Salvatori, Ferrini, Marcolini, Pagnello, Principi, Sgaggi (20’st Mancini), Morelli (44’st Simoncini), Vegliò (25’st Ricci), Giunchetti (31’st Baldelli), Cirulli (39’st Sciamanna). All. Arcangeli.

Arbitro: Latuga di Pesaro.

Reti: 9’ pt e 26’ st Cirulli, 42’ pt Giunchetti, 17’ st Sgaggi.

Note: espulsi Galletti e Pagliardini.

Importante e perentoria vittoria del Tavullia Valfoglia sul campo del neopromosso Lunano. Con questo successo i ragazzi di mister Arcangeli si portano momentaneamente in vetta alla classifica, in attesa dell’incontro odierno che vedrà i lanieri della Fermignanese ospitare, tra le mura amiche, la Biagio Nazzaro. Primo tempo sostanzialmente equilibrato: gli ospiti la sbloccano dopo pochi minuti sfruttando un’azione laterale, il pallone in area è perfetto per Cirulli che realizza il gol del vantaggio. Il raddoppio, a opera di Giunchetti, arriva al 42’: il numero 10 biancorosso vince il duello sulla fascia con Micheli e da lontano fa partire un tiro che sorprende l’ex fogliense Adebiyi e trova la rete.

Il secondo tempo, tranne a esclusione di un gol di Pagliardini annullato per fuorigioco, è un monologo del Tavullia Valfoglia: Sgaggi e Cirulli chiudono una partita che il Lunano termina in nove uomini per le espulsioni di Galletti e Pagliardini. Sconfitta pesante, che lascia molte riflessioni da fare nell’ambiente biancoverde, guidato dal mister pesarese Renzi. Volano, invece, i tavulliesi che continuano la loro marcia in vetta alla classifica. Davvero una grande performance degli ospiti: bene tutta la squadra, ma soprattutto Cirulli, autore della doppietta che ha permesso il poker.