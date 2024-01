La sorpresa. Rilancio Pro Patria col nuovo modulo. Il derby del Ticino per la prova del nove

La Pro Patria, rilanciata dalla vittoria nella sfida contro la Giana Erminio, sta preparando il derby del Ticino di questo sabato allo stadio Carlo Speroni contro il Novara. I tigrotti, nella calza della Befana, hanno ritrovato tre punti d’oro, espugnando il Città di Gorgonzola e facendo cominciare l’anno con il piede sbagliato ai biancoazzurri, fin qui squadra rivelazione del girone A sotto la guida di Chiappella.

Il cambio o piuttosto la variazione apportata intelligentemente da mister Riccardo Colombo (nella foto) al sistema di gioco, passando dal tradizionale 3-5-2 varato ai tempi di Javorcic ad un pragmatico 3-4-2-1 che ha consentito di sfruttare anche la verve di Pitou sulla trequarti, è stata la mossa tattica perfettamente azzeccata per la prima giornata di ritorno. Sarà questa settimana di allenamenti allo Speroni a indicare quale via seguire preferibilmente al tecnico biancoblù, in vista della sfida di sabato alle 18.30 contro il Novara. Se persistere con la novità o ritornare all’antico per una gara tra le più sentite da entrambe le tifoserie, dovuta a una storica rivalità.

Luca Di Falco