La squadra in vista della gara di domenica. Cioffi in dubbio per l’Entella. Gatto e Paolucci ci saranno

Con i nuovi innesti l’Ancona lavora sul sintetico del Paolinelli preparando la sfida di domenica prossima contro la Virtus Entella. Gatto non c’è, fermato dall’influenza, Cioffi lavora in palestra, alle prese con un leggero affaticamento muscolare, Paolucci corre a bordo campo, in ripresa ma ancora non disponibile. In compenso in campo non ci sono né Kristoffersen, né Peli né Nador, tutti con le valigie pronte per salutare Ancona e accasarsi altrove. Colavitto testa una formazione tipo inedita, con una difesa a quattro con Clemente, Pellizzari, Mondonico e Martina, a centrocampo tante assenze, così al centro gioca Cella affiancato da Saco e Prezioso, più avanti Energe, Spagnoli e Moretti. Gatto, Paolucci e Cioffi dovrebbero tornare a disposizione per domenica. Resta da capire ancora, però, chi di questi riuscirà a giocare da titolare contro l’Entella, visto che gli allenamenti rimasti prima del match in questione sono appena due.

Nel dubbio e tra le assenze, Colavitto schiera i nuovi e sperimenta Cella davanti alla difesa. Squadra concentrata e reattiva, con le presunte riserve schierate con il modulo 3-5-2 utilizzato dall’Entella per provare dettagli tattici. Quanto alla possibile formazione, se, da un lato, la presenza di Mondonico al centro della difesa insieme a Pellizzari lascerebbe intendere che la difesa potrebbe essere quella vista ieri e che, almeno in questa fase del campionato, l’Ancona metterà da parte il minutaggio dei giovani calciatori per badare esclusivamente al sodo, a migliorare la classifica, a fare quadrato e conquistare punti salvezza, invertendo la pericolosa china intrapresa nel mese di dicembre – un punto in quattro partite –, dall’altro è difficile capire chi sceglierà Colavitto a centrocampo, vista, almeno al momento, l’indisponibilità di due titolari come Gatto e Paolucci.

Se il capitano dovesse farcela ma non la mezzala, ecco pronto Prezioso, che potrebbe venire schierato anche da playmaker se fosse Paolucci a non poter giocare dal primo minuto. Difficile capire chi sceglierà Colavitto in caso di assenza di entrambi, forse Cella come s’è visto ieri durante l’allenamento, forse Gavioli mezzala, se quest’ultimo sarà ancora a disposizione dell’Ancona, visto che potrebbe essere uno dei prossimi partenti, e Prezioso nel ruolo di playmaker, dando sempre per scontata la presenza di Saco nell’altro slot da mezzala.

Interessanti anche le nuove opzioni per l’attacco, con Energe e Spagnoli certi del posto, al momento, ma con il dubbio che riguarda l’altro esterno d’attacco. Moretti è un po’ come se non se ne fosse mai andato e appare evidente che sarà lui, in caso di forfait di Cioffi, a vestire la maglia da titolare contro l’Entella.

