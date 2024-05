La stagione allo sprint. Via ai play off 2024: tutto quanto fa spettacolo. Dall’Eccellenza alla Seconda, mille big-match

Nel calcio dilettantistico fiorentino e toscano, terminati i campionati, i riflettori sono ora puntati sulle sfide play off che renderanno emozionante l’ultima parte della stagione sportiva. Ecco un riepilogo generale della situazione dall’Eccellenza alla Seconda categoria.

ECCELLENZA. Risultati finali play off. Girone A: Cuoiopelli-Zenith Prato 2-3. Girone B: Terranuova Traiana-Signa 1-1 (si qualifica Terranuova per miglior piazzamento in campionato). Questi gli accoppiamenti delle toscane nelle finali nazionali per la Serie D: Terranuova Traiana-Maccarese e Granamica-Zenith Prato.

PROMOZIONE. Risultati finali play off. Girone A: Pietrasanta-Real Cerretese 1-2. Girone B: San Miniato Basso per la forbice dei punti. Girone C: Sansovino-Grassina 0-2. Sorteggio semifinali, con l’Antella vincitrice della Coppa Toscana di categoria (in campo neutro, ancora da decidere): Grassina-San Miniato Basso e Antella-Real Cerretese, in programma domenica prossima 26 maggio.

PRIMA CATEGORIA. Risultati finali play off. Girone A: Forte dei Marmi-Folgor Marlia 3-0. Girone B: Selvatelle-Forcoli Valdera 0-0. Girone C: Folgor Calenzano-Ginestra Fiorentina 0-2. Girone D: Resco Reggello-Ideal Club Incisa 0-2. Girone E: Casolese-Donoratico 3-4. Semifinali Girone F San Quirico-Acquaviva 4-0 e Tegoleto-Amiata 2-0. Spareggi regionali: Forte dei Marmi-Selvatelle, Ginestra Fiorentina-Incisa, Donoratico-vincente San Quirico/Tegoleto.

SECONDA CATEGORIA. Finali play off. Girone B: Sextum Bientina-Montecarlo 2-3. Girone C: Volterrana-Rosignano 0-1. Girone D: Acciaiolo-Ponte a Cappiano 2-0. Girone E: Prato Nord-Montagna Pistoiese 2-1. Semifinali Girone F: Daytona-Comeana 3-0 e Laurenziana-Real Peretola 0-1. Girone G: Orbetello-Sorano 2-1. Girone H: Audace Legnaia-Florence 1-0. Girone I: Molinense-Sagginale 2-4. Girone L: Stia-Guazzino 0-0. Girone M: Sarteano-Asciano 4-0. Spareggi regionali in programma domenica prossima: Fivizzanese-Montecarlo, Rosignano-Acciaiolo, Prato Nord-vincente Daytona/Real Peretola, Orbetello-Audace Legnaia. Triangolare Sagginale, Stia e Sarteano.

Francesco Querusti