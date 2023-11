La stella del Palmeiras indosserà la maglia del Brasile. Il sogno di Endrick si avvera: in nazionale a 17 anni. Prima di lui solo ’0 Rei’ Pelè e Ronaldo il Fenomeno

Diciassette anni, tre mesi e un sogno che si avvera: indossare la maglia verdeoro. Occhi di ragazzo e l’istinto del goleador fanno di Endrick il più giovane convocato con la maglia del Brasile dal ’94. Prima di lui solo nientepopodimeno che Pelé e Ronaldo. Tre i gol segnati con la maglia del Palmeiras, che ora grazie alle sue reti ha raggiunto il Botafogo in testa alla classifica. Prima dell’ex interista a essere convocati in nazionale da minorenni era toccato appunto a Pelè e a Edu, suo compagno nel Santos e ai Mondiali del ’66. Endrick batte così anche il record di Neymar jr, scelto la prima volta a 18 anni, così come Vinicius Junior e Rodrygo, futuri compagni del gioiello del Palmeiras nel Real, che lo ha già acquistato per 60 milioni.