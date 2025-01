La svolta. Un Crema finlandese. Quota di minoranza al gruppo TL Capital

Il gruppo di investimento finlandese TL Capital, guidato da Jere Tormanen e Henri Lanz, ha acquisito una quota di minoranza del Crema Calcio, allenato da Matteo Vullo (nella foto). Facilitata dalla rinomata banca d’investimento americana MergersCorp, questa transazione segna un nuovo capitolo nella ricca storia del gruppo che ha fondato e gestito con successo aziende nei settori dell’intrattenimento, dei media e dello sport in Europa e negli Stati Uniti negli ultimi 15 anni.

Tormanen e Lanz hanno precedenti esperienze nella guida di club sportivi, come un club della Finnish Football Premier League. La loro azienda, la TL Capital, è nota per il suo approccio e per la competenza nell’intrattenimento e nel marketing attraverso la sua rete globale. Gli investitori hanno in programma di lavorare a stretto contatto con la dirigenza del club.

"Questo investimento strategico sottolinea il crescente interesse per il calcio italiano da parte degli investitori internazionali - ha affermato Alessio Magnone, Sport Advisor presso MergersCorp. - Il nostro team è orgoglioso di aver facilitato la transazione".

Piergiorgio Ruggeri