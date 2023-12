La vigilia della Recanatese: "Missione Natale sereno"

Biagio Morrone, per trascorrere un Natale davvero con i fiocchi servirà una super-prestazione sabato con la Virtus Entella che dopo il difficile inizio ed il cambio tecnico in panchina con Fabio Gallo al posto di Gennaro Volpe sta risalendo posizioni:

"Per forza, affrontiamo una squadra – risponde il centrocampista 23enne alla seconda stagione in giallorosso – in grande crescita e con un blasone non indifferente. In più hanno una rosa profonda e di qualità, ma noi ci teniamo tantissimo a chiudere il 2023 in modo gratificante e credo che ce lo meritiamo".

I liguri ieri sera hanno recuperato con la Juve NG dopo aver battagliato e battuto il Rimini 2-0 con le reti di Tascone e Tomaselli, voi invece venite da una sosta forzata conseguente al rinvio di Gubbio. Potrebbe essere questo un fattore importante da sfruttare, magari dando maggiore intensità alla manovra?

"Non credo che questo potrà fare la differenza e non ci deve distrarre ma, eventualmente, aumentare ancora di più la determinazione. Anzi dobbiamo interpretare questa partita come se fosse una finale, concentrati dall’inizio sino al triplice fischio. Ancora non abbiamo studiato in modo approfondito gli avversari ma è chiaro che il loro coefficiente di talento è elevatissimo".

Come dire: non sono ammessi errori.

"Questo però dovrebbe avvenire sempre se hai davanti il Cesena o magari squadre che adesso occupano una posizione di retroguardia".

Un consuntivo però sul girone di andata che sta per concludersi è doveroso anche se, questo ultimo turno di calendario, potrebbe spostare almeno in parte il giudizio.

"Non credo che dobbiamo focalizzarci troppo sul risultato di sabato: la partita è importante ma la nostra prima parte di stagione è stata più che soddisfacente, direi ottima a prescindere. Soprattutto quelle componenti che sono state fondamentali l’anno scorso, il gruppo, l’allenatore, lo staff e la società sono più che mai decisive anche nella nostra seconda esperienza tra i professionisti. Questa unità di intenti poi cerchiamo di riportarla anche sul terreno di gioco e debbo dire che ci siamo quasi sempre riusciti, anche se dobbiamo lavorare per migliorarci ancora".

In più, per lei, la soddisfazione di tre reti personali e che reti visto che sono state realizzate contro Spal (con la decisiva marcatura nell’1-0 conclusivo), Pescara ed Olbia. Una cifra ragguardevole se pensiamo anche al suo ruolo in campo, quello di incontrista: nella sua non lunghissima carriera non ha mai raggiunto certe cifre.

"È vero, ma è sempre il discorso collettivo che deve prevalere. I gol se non contribuiscono all’affermazione della squadra restano fini a se stessi".

Andrea Verdolini