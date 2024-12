Il cammino dell’andata. Ancora nessuna vittoria contro le tre inseguitrici

La classifica è lo specchio del dominio del Sassuolo in questa prima parte del campionato, tuttavia c’è un aspetto che fa specie: se si dà un’occhiata alla graduatoria attuale, si può notare che i neroverdi nel girone di andata non hanno battuto nessuna delle prime tre squadre che provano a tenerne il passo, e che le due sconfitte giunte sinora sono arrivate proprio contro la seconda e la quarta in classifica. In ordine cronologico: 1-4 con la Cremonese, 2-2 con lo Spezia, 1-3 con il Pisa, questi sono stati infatti i risultati contro le inseguitrici più immediate.

Concentrandosi solo sulle sconfitte, tra quella del 31 agosto con la Cremonese e l’ultima di Pisa le affinità sono poche e le divergenze tantissime. Proprio queste ultime sono le più evidenti: con i grigiorossi il Sassuolo fu surclassato dalla squadra di Stroppa, mentre in Toscana i neroverdi hanno pagato a carissimo prezzo alcuni errori difensivi, ma non sono spariti dalla partita.

La formazione iniziale che scese in campo contro i grigiorossi, poi, era ben più raffazzonata rispetto a quella sconfitta a Pisa (quattro i presenti dal 1’ nelle due gare: Toljan, Doig, Boloca e Thorstvedt), e se questo non depone a favore del Sassuolo attuale, va detto però che il ko di agosto arrivava dopo una partenza appena discreta, mentre quello di Santo Stefano vedeva i neroverdi già campioni d’inverno, ed è sempre possibile che, inconsciamente, questo abbia inciso in negativo sulla concentrazione.

Detto ciò, da un ko all’altro, in campionato, sono passati quattro mesi e, in mezzo, il Sassuolo ha lasciato poco o nulla.

Lorenzo Longhi