La rosa lunga. Grosso e il turnover: la sesta coppia di centrali

SASSUOLOIl duo formato da Lovato e Muharemovic, giovedì a Pisa, è stata la sesta coppia centrale schierata da Fabio Grosso (foto)dal 1’ in questo campionato, in qualche modo la principale sorpresa della formazione iniziale neroverde all’Arena Garibaldi. Col senno di poi, considerando le disattenzioni che hanno portato alle reti della squadra di Inzaghi (con le colpe da distribuire non solo tra i difensori, in realtà), il debutto della sesta coppia non è andato granché bene, e fa discutere che ciò sia avvenuto proprio nella sfida alla seconda in classifica, ma la profondità della rosa del Sassuolo comprende anche la possibilità di un turnover che, in difesa, si è visto molto spesso.

Tralasciando la gara di andata contro il Cosenza, quando Grosso schierò tre centrali (Lovato, Romagna e Odenthal), sei volte su 18 è stato Romagna-Odenthal il duo iniziale, seguito da Odenthal-Muharemovic (cinque) e Romagna-Muharemovic (quattro), mentre le coppie Odenthal-Lovato, Lovato-Romagna e appunto Lovato-Muharemovic hanno iniziato la partita una volta ciascuna. Spesso hanno inciso gli infortuni, ma a Pisa la scelta è stata anche dovuta agli impegni ravvicinati, e per questo domani contro il Cosenza è lecito attendersi una coppia diversa, così come è possibile che cambi qualcosa sia a centrocampo – dove uno tra Obiang e Boloca potrebbe riposare – e in attacco, per la squadra che ieri ha ripreso gli allenamenti e in mattinata svolgerà la rifinitura che chiarirà le idee al tecnico in vista di domani.

l.l.