La Vis a Sassari, Banchieri indica la via:: "Servono coraggio e sfacciataggine"

La Vis studia la Torres, l’avversaria che domenica i biancorossi incontreranno alle 17,30 a Sassari.

Mister Banchieri che avversaria sarà la Torres rispetto al Cesena incontrato al "Benelli"?

"Sarà una partita diversa, la Torres ha altre caratteristiche rispetto alla capolista, ma chiaramente per noi sono tutte partite fondamentali. Con il Cesena abbiamo disputato una buona partita ma purtroppo non abbiamo raccolto punti. Ci restano i contenuti, lo spirito messo in campo, l’atteggiamento avuto e ora bisogna fare ancora di più. Bisogna fare punti, sappiamo le difficoltà di questa partita ma andiamo là con la consapevolezza che bisogna fare qualcosa in più. In queste ultime partite bisogna avere ferocia agonistica".

Quali sono le caratteristiche della Torres?

"Chiaro che una squadra che fa tutti quei punti ha qualità, Sassari fa una buonissima fase difensiva, ha un ottimo portiere e difensori altrettanto. Sono concreti. Hanno un attacco importante, nelle ultime sei partite ne hanno vinte sei e pareggiata una. Abbiamo tanto rispetto, ma dobbiamo fare risultato"

Cosa ha detto ai giocatori in settimana?

"Di avere fiducia e coraggio, una gara alla volta, tutto quello che abbiamo costruito va valorizzato e difeso. Non ci piace l’idea di avere fatto un punto in quattro partite. Ma siamo qui per merito dei ragazzi e adesso dobbiamo spingere forte"

Gli ultimi arrivati a gennaio torneranno utili?

"Torneranno utili tutti. Nicastro ha già fatto tre gol, Pecile ha avuto la febbre. Non abbiamo avuto per tutto il girone di ritorno De Vries. Mai come in questo momento bisogna serrare le fila e fare risultato. Non ci sono eccezioni, bisogna fare risultato sempre, con coraggio e sfacciataggine"

Che segnali ha?

"La squadra ha dimostrato sempre di sudare la partita, fino all’ultimo, con il Cesena come con l’Arezzo. In questo periodo non abbiamo raccolto punti, ma non ci resta che continuare così. Una gara alla volta, ripeto"

Ieri i tifosi vi hanno incoraggiati...

"I nostri tifosi ci hanno sempre aiutato, li ricordo a Lucca, Olbia e ovunque. Oggi sono venuti al campo per farci sentire tutta la loro vicinanza, li ringrazio a nome di tutti, del club, sappiamo i sacrifici che fanno. Noi siamo pagati, loro pagano e fanno chilometri. Loro soffrono e noi altrettanto. Ma i tifosi sanno riconoscere se dai il cento per cento. Devono stare uniti a noi, ora più che mai abbiamo bisogno di loro, metteremo l’anima per fare questo ultimo miglio che ci manca alla salvezza. Non so quante squadre hanno la possibilità di avere questi tifosi, e per noi sarà un valore aggiunto"

Vendicare la gara di andata?

"E’ acqua passata"

Anticipo. Oggi anticipo tra Sestri Levante e Gubbio alle 20,45, gara che interessa molto da vicino la Vis.